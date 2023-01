Schell Judit: Hozzám nem állt közel Jimmy mint énekes, nem hallgattam a dalait

Az rtl.hu-nak adott interjút Schell Judit, aki A Király című sorozatban Zámbó Jimmy feleségét, Edit asszonyt formálta meg. Schellt Nagy Ervin ajánlotta a szerepre, ő maga furcsállotta, hogy kollégája ajánlotta be.

Hozzám nem állt közel Jimmy mint énekes, nem hallgattam a dalait. Azt is csak nagyjából tudtam, hogy milyen élete volt. Meglepődtem, de Ervin azonnal megnyugtatott, hogy ne ijedjek meg, mert igazán jók a forgatókönyvek. Egy kicsit sorsszerű volt, hogy pont New Yorkban voltam, amikor Ervin hívott, és 2001. január 2-án, amikor jött a hír, hogy meghalt Jimmy, ugyanúgy New Yorkban voltam.