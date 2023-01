„A céljaid érjed el” – Géczi Bea új zenével állt elő G.w.M szárnyai alatt, Szegedi Fecsónak rappel benne

Úgynevezett szülinapi dal.

Blondie művésznéven már több klipet is kiadott Géczi Bea, a celeb Szegedi Fecsó celeb párja. A mostanit ráadásul egyenesen Szegedinek címezte az énekesi babérokra törő Géczi, aki párját születésnapja alkalmából köszöntötte a Te napod című dallal. A produceri munkálatokért a G.w.M. Music Production a felelős, tehát G.w.M-nek most is köze volt egy Blondie-dalhoz, sőt korábban még közös klipjük is akadt.

Mindenesetre az új klip tele van rettenetesen régi fotókkal Szegedi Fecsóról, valamint újszülött kisfiuk is látható benne néhány vágókép erejéig.