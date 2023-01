Carey Mulligan úgy jelentette be a terhességét, hogy nem jelentette be

Harmadik gyereküket várják zenész férjével.

Carey Mulligan megjelent az Amerikai Filmintézet múlt heti díjátadóján, ahol a főszereplésével készült Azt mondta (She Said) című filmet is elismerték. Azonban nem ez volt a színésznőhöz kapcsolódó egyetlen hír aznap, Mulligan ugyanis terhesen jelent meg az eseményen.

A színésznő 2012-ben ment feleségül a Mumford and Sons zenekar énekeséhez, Marcus Mumfordhoz. Házasságukból eddig egy kislányuk és egy kisfiuk született. A mostani várandósság tényét a People-nek megerősítették, azonban eddig egyik szülő sem nyilatkozott a témában.