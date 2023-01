Húsz év után találhatták meg a visszahúzódó férfi holttestét

Régóta állt érintetlenül egy bedeszkázott ablakú lakás az írországi Cork megyében, amikor a helyi hatóságok úgy döntöttek, kitakarítják a helyet. A rendőrség munkatársainak nagy megleptésére azonban nemcsak többévnyi koszt, de egy közel 20 éve bomló holttestet is találtak a területen – írja a Mirror.

A ház mindössze néhány lépésre volt egy kocsmától, amelyet a felfedezés után a nyomozók lezártak. A tűzoltók a maradványokat a Corki Egyetemi Kórház halottasházába szállították. Dr. Margaret Bolster patológus és a rendőrség szerint sincs nyoma idegenkezűségnek. Ugyanakkor a beazonosítás még időbe telhet, mivel az ilyen elhagyatott lakásokban bárki megfordulhatott.

A szomszédok beszámolója szerint a korábban ott élő férfi rendkívül visszahúzódó volt. Sokan a házból azt hitték, Angliába költözött. A húsz év után történt felfedezés azért is nagyon furcsa, mert a ház egy nagyon forgalmas úton található, amely a várost az N20-as úttal köti össze. A lakás feltárása során a hűtőben egy 2001-es lejáratú vajat is találtak, és nagyjából a halál idejét is ekkorra teszik.