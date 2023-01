Hatalmas kürtőskalács riogatta a turistákat Prágában

Egy ismeretlen öltözött be, hogy felhívja a figyelmet az étel eredetére.

Egy nagy kürtőskalács keltett feltűnést Prágában, amelyre az volt írva, hogy „Nem cseh hagyomány vagyok!” – számolt be az expats.cz.

Egy ember húzott magára a csehek által trdelníknek nevezett ételt formáló jelmezt, így járta végig a főváros turisták által leginkább látogatott területeit. A történtekről videó is készült, amit néhány napja publikáltak az I AM NOT CZECH TRADITION YouTube-csatornán, de vélhetően a karácsonyi időszak alatt forgatták.

Az ismeretlen arra akarta felhívni, hogy az emberek tévesen azonosítják cseh eredetű ételnek a kürtőskalácsot, illetve, hogy a finomság szinte minden mást elhomályosít a prágai óvárosban, a turisták szinte csak ezt fogyasztják. A videóban az is látható, hogy többször az utcán végzi a felesleg.

Janek Rubeš és Honza Mikulík a Honest Guide Facebook-oldalon osztott meg képeket jelmezesről.

Trdelnik szlovák hagyományos süteményként van bejegyezve, nem cseh, nem magyar, nem román. Egyébként jó étvágyat!

– írta az egyik kommentelő, míg mások a trdelník rossz minőségére és magas árára panaszkodtak. de azért voltak olyanok is, akik az egekig dicsérték az ételt.

Már régóta zajlik a vita, hogy a kürtőskalács honnan is eredeztethető.

Először 1784-ben, egy román szakácskönyvben említették meg, majd Magyarországon is népszerűvé vált, de sokkal nagyobb változatban. Csak később jelent meg Csehországban, a turisták viszont sokszor helyi nevezetességként azonosítják.