A színész január elsején sérült meg, komoly vérveszteséggel szállították kórházba mentőhelikopterrel.

Év elején érkezett a hír, miszerint Jeremy Renner súlyos balesetet szenvedett: sok vért veszített, mentőhelikopter vitte kózházba. Mint kiderült, az 52 éves színészt egy hattonnás hóeltakarító gépezet gázolta el. Úgy tudni, Renner egy családtagja hóba ragadt járművét akarta elvontatni a géppel, ami sikerült is neki, miután viszont kiszállt, hogy beszéljen az említett rokonnal, a hókotró gurulni kezdett, a színész pedig megpróbált visszaugrani a vezetői ülésre. A Washoe megyei seriff beszámolója alapján ekkor történhetett a baleset.

Renner azóta két műtéten is átesett, a kórházból is többször bejelentkezett már, köszönetet mondva a családjának, az orvosainak és a rajongóinak, akik kedves üzeneteket írtak neki. A napokban a születésnapját is a kórházi ágyában ünnepelte.

A színész állapotáról nemrég a húga, Kym Renner adott hírt, a People-nek nyilatkozott.

Nagyon izgatottak vagyunk a fejlődése miatt. Ha valaki ismeri Jeremy-t, ő egy harcos, aki nem szórakozik. Nagyon jól halad, minden célt letarol. Ennél pozitívabban nem is tekinthetnénk az előttünk álló útra

– mondta a lapnak.