„Mindig is Orbán Viktor ágyában szerettem volna aludni” – mondta Lakatos Márk új videójában, ami most nem elérhető

Új TikTok-videót készített Lakatos Márk, írja az rtl.hu. A stylist egy bécsi hotelből jelentkezett be, ahol arról beszélt:

Mindig is Orbán Viktor ágyában szerettem volna aludni, és képzeljétek el, hogy kiderült, hogy itt, a Bristol Hotelben, ahol én is megszállok, ő is itt szállt meg akkor, amikor itt volt népes kis gyülekezetével legutóbb, ebben a csodálatos, elnöki lakosztályban. Úgyhogy nézzétek meg, Orbán Viktorral egy ágyban vagyok.