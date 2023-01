Horváth Évának a jó magyar kolbász hiányzik a leginkább a hazai finomságok közül Balin

Horváth Éva elment a Reggelibe vendégnek, mielőtt családjával újra felkerekednek, hogy legalább nyárig Balin éljenek. A modell elmondta, a kétlaki életnek vannak hátrányai is, például a honvágy.

Bali csodahely, de nekem hiányoznak a szüleim, a barátaim. Szeretek itthon lenni. Megmondom őszintén – és ennek örülni fog a párom –, most már azért mennék vissza Balira. Most már megvan bennem a vágy, a tenni akarás. Kezdődik a suli egyébként, ezért megyünk most vissza. Hazajöttünk karácsonyozni, mert mégis úgy voltunk vele, hogy az itthon az igazi