Ilyen, amikor leszállás közben katapultálnia kell egy csúcskategóriás vadászgép pilótájának – videó

Az amerikai légierő egyik pilótájának csütörtökön leszállás közben kellett katapultálnia egy vadászrepülőből a texasi Fort Worth-ben található légibázison – írja az Associated Press. A balesetet többen is rögzítették, a videókat pedig aztán az amerikai médiumok is átvették.

A tengerészgyalogság F-35B néven ismert vadászrepülője először egyenes vonalban ereszkedett lefelé, azonban a leszállást közben nemcsak a kerekei értek földet, hanem a gép orra is, ami miatt a gép el is kezdett forogni. A pilótának sikerült visszamanővereznie a gépet a megfelelő pozícióba, majd katapultált.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO — Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

Az F-35B speciális módosításokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy függőlegesen szálljon fel és le, mint egy helikopter. A Pentagonban egy szóvivő azt mondta, hogy a repülőt az amerikai kormány egyik pilótája vezette, ugyanakkor a gyártó Lockheed Martin még nem adta át a járművet a hadseregnek.

A több mint 100 millió dollár – azaz 38 milliárd forint – értékű, különleges repülő leszállás közbeni meghibásodása után a pilüta biztonságosan tudott katapultálni a Pentagon tájékoztatása szerint.