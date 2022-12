Miért ezekbe a színekbe öltözik a karácsony?

Zöld, arany, piros: ezek a karácsony hagyományos színei. Vajon mit jelképeznek, és szimbolikájuk honnan eredeztethető?

A karácsony zöld, mint az élet fája

Az örökzöldek a termékenységet és a halhatatlanságot jelképezik; a fenyőfa mindig is mágikus jelkép volt, hiszen a legendában az üldözői elől bujdokoló Jézust rejtegette ágaival, amelyek a téli napforduló ígéretét is hordozzák- már a rómaiak is zöld színű ágacskákkal ajándékozták meg egymást.

A karácsony piros, mint a vér

Ősi félelmek húzódnak meg benne: a háború, a tűz, a harag színe, Jézus kiomló vérét is jelképezheti. Emeli a vérnyomást, növeli a légzésszámot, és felgyorsítja a biológiai folyamatokat. Állítólag gyors döntésekre sarkallja nézőit, erotikus tartalmat is tulajdonítanak neki, a középkorban egyértelműen erkölcstelennek tartották azt, aki piros ruhadarabokat visel. Magának a szónak a származása a magyar nyelvben ismeretlen, de a 15. században már használták a vörös vagy veres szavunk szinonimájaként.

A karácsony arany, mint a kincsek kincse

Már a háromkirályok ajándéka között is ott szerepel. Az arany szimbolikusan a tökéletesség, a csillogás, az uralkodás jelképe. Az aranysárga az erős hit színe is, ezért Pétert és az ókeresztény papokat is aranyszínű öltözékben látjuk viszont az ősi mozaikokon, ami nem lehetett olcsó mulatság: a valódi aranyból készült festékeknek horrorisztikus ára volt, legtöbbször kénnel, sáfránnyal, vagy nagyon sok virágporral helyettesítették.

