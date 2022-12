Tyler Perry lett Harry és Meghan kislányának keresztapja

Jó viszonyba kerültek a színésszel, miután Amerikába költöztek.

Nyilvánvalóan a csapból is Meghan Markle és Harry herceg új, netflixes dokumentumfilm-sorozata folyik most, aminek persze vannak olyan részei is, amik nem a brit királyi családról szólnak. Ilyen például, hogy Harryék kislányának, Lilibetnek a keresztapja Tyler Perry lett.

Kiderült, hogy a hercegi párral való ismeretsége azokra az időkre nyúlik vissza, mikor azok Los Angelesbe költöztek: Perry ekkor felajánlotta nekik, hogy lakhatnak az egyik házában, így nyugalmat lelve a sajtóérdeklődéstől. Később Markle-ék felhívták őt, hogy beszélni akarnak vele valamiről.

Azt mondták, szeretnék, ha Lili keresztapja lennék. Volt egy perc, mire megértettem, mit szeretnének. De tudtam, hogy ez megtiszteltetés

– idézi a hollywoodi mogult a Harper’s Bazaar.