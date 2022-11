Rácz Jenő: Lelkileg belebetegedtem volna, ha nem kapom meg Magyarországon is a Michelin-csillagot

Itthon is le akarta tenni a névjegyét.

Rácz Jenő két étterme is Michelin-csillagot kapott nemrég, erről a séf ma a Reggeliben mesélt. Mint mondta, számított az elismerésekre, a csapatával ugyanis mindent megtettek ezért.

Nekem azért volt ez fontos, mert kvázi én vagyok az egyetlen séf, aki külföldön szerzett csillaggal jött haza. Nekem fontos volt, hogy Magyarországon is tudjak teljesítményt hozni, hogy ne az legyen, hogy egy messziről jött ember mond bármi

– magyarázta a séf, akit nagyon megviselt volna, ha Magyarországon nem sikerül Michelin-csillagot szereznie.

Azt gondolom, ha ez nem tudott volna létrejönni, akkor lehet, hogy nagyon lebetegedtem volna lelkileg.

Rácz arról is mesélt a műsorban, hogy az elmúlt 3-4 hétben visszavett a tempóból, idén ősszel ugyanis rengeteget dolgozott, aminek már fizikai jelei is mutatkoztak. Amellett, hogy az étteremeiben munkálkodott, házat újított fel, költözött a családjával, és a kislányuk is pár hónapja született meg. Hozzátette viszont, hogy a feleségének, Rácz-Gyuricza Dórának a fáradtsága ellenére is segít, ha látja, hogy túl sok otthon a teendő.