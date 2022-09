Házasodna a gazda: Péter gazda rábízta a döntést, hogy marad-e, Ági végül távozott

Péter gazda bizonytalan volt Ágival kapcsolatban, ezért rábízta a döntést, hogy marad vagy távozik.

Nekem is jogom van élni az életemet, persze a gyerekem jövőjét is figyelembe véve. De én a volt párom miatt, hogy a komfortérzetét megtartsam, és ez alapján döntsek, azt nem fogom megtenni, mert engem elhagytak annak idején. Szóval nem az volt, hogy én léptem ki a házasságból, hogy én szerettem volna mást csinálni, és más életet folytatni. Tiszteletben tartottam ezt a választást, és most úgy gondolom, hogy rajtam a sor, és valakinek – pontosabban neki – tiszteletben kell tartania azt, hogy a dolgoknak vannak következményei, és négy év után lehet, hogy ez most megtörténik