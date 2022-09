Így tudták meg az úton lévő pilóták, hogy meghalt a királynő

Az úton lévő kereskedelmi repülőjáratok kapitányait, bárhol is voltak éppen, azonnal értesítették II. Erzsébet brit királynő halálhíréről. Többen fotót készítettek a kijelzőiken álló, történelmi sorokról – írja az Independent című brit lap.

Egy 29 éves elsőtiszt, aki KatiePilot néven működtet csatornákat különböző közösségi platformokon, a Twitteren azt írja, szürreális és szomorú pillanat volt, amikor Franciaország fölött repülve megkapták az üzenetet az ACARS-rendszeren, vagyis a légi közlekedés belső kommunikációs rendszerén keresztül.

I received the news of the death of Her Majesty The Queen via acars message somewhere over France.

Somewhat surreal and extremely sad moment.

Goodnight your majesty, you will be deeply missed. 💕 👑 pic.twitter.com/R4A4FiyzaQ

— KatiePilot ✈️💕 (@katie_pilot) September 9, 2022