ByeAlex az X-Faktort érő kritikákra: Régen jobb volt? Változott a világ, új szellemben halad, most ez van

Hétvégén elstartolt az X-Faktor az RTL Klubon, a műsort érő internetes kritikákra, kommentekre pedig ByeAlex a saját Facebook-oldalán reagált. Azt mondja, beleolvasott néhány újság kritikájába.

Ezek szerint egy olyan valaki, aki egy olyan műsorban ül, amiről minden évben leírja ez a mélyen tisztelt elit, hogy szar, kit érdekel, miért van még mindig, és hogy ByeAlex csak elront benne mindenkit, meg hogy a régi mentorok… csak hát az igazság az az, hogy az X-Faktor most is dobott egy 40.6%-ot!

– utalt a nézettségi adatokra: a 18-49-es korosztály körében az X-Faktor premierje 40,6 lineáris SHR%-al berobbant az éves toplista élére.

Az énekes úgy folytatta: „Ez egy szórakoztató műsor. A célja, hogy az emberek nézzék és közben ne a számlák fizetésére gondoljanak, hanem nevessenek, vagy éppen megbotránkozzanak rajta. Hogy mondhassák, hogy milyen cuki a Puskás, vagy hogy milyen fasz a Bye… (nyilván aztán minden a tehetséges emberekről szól). Én nem tudom, miért várnak tőlünk minden évben mást, nem lesz más, ez ilyen!”.

Azokkal a véleményekkel nem tud mit kezdeni, hogy régen más volt a műsor.

Akkor más volt! Most ez van. Változott a világ, új generáció nőtt fel, új szellemben halad a világ. Az is működött, de sajnálom, ha fáj: ez is működik. És az emberek így vagy úgy: NÉZIK. Gondolom, majd megint leírják, hogy nézhetetlen és fos (persze minden héten megnézik), meg hogy régen jobb volt. Hát… tisztelettel mondom. Jobb a régi? Nézzétek vissza.