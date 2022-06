Jól titkolja, mert az arca nem ezt tükrözi.

Tóth Andi pát nappal ezelőtt számolt be arról, hogy nehéz időszakot él meg, ezért hamarosan tart egy kis szünetet. Mint kiderült, jelenleg Horvátországban nyaral, több fürdőruhás fotót is megosztott már a kiruccanásról. Saját bevallása szerint az egyik ilyen képért meg is kellett szenvednie.

Kibírhatatlan fájdalmat éreztek a talpaim azokon a köveken a fotó elkészítése alatt. Csak mondom

– írja a tengerparton készült kép mellett.