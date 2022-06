Elon Musk transznemű gyereke nevet változtatna, nem akar többé rokoni kapcsolatban állni a biológiai apjával

A 18 éves Vivian hivatalosan is szeretne nemet és nevet váltani.

Elon Musk első házasságából született egyik gyermeke kérelmet nyújtott be, hogy hivatalosan is megváltoztassa a nevét, valamint szeretné jogilag is deklarálni nemi identitását. A transznemű lány, aki áprilisban töltötte be a 18. életévét, a Vivian Jenna Wilson nevet akarja felvenni. Szándéka szerint anyja, Justine Wilson családnevét viseli majd, a meghallgatását péntekre tűzték ki.

A TMZ azt írja, a beadott dokumentumokból kiderül, hogy nemcsak a nemváltás miatt szeretne új nevet, de a Musk vezetéknévtől is szabadulna, mivel „már semmilyen formában nem kíván rokoni kapcsolatban állni a biológiai apával”.

Elon Musk egyelőre nem szólalt meg nyilvánosan az ügyben, 2020-ban azonban arról posztolt a Twitteren, hogy bár támogatja a transznemű közösséget, de esztétikai rémálomnak tartja a sok különböző névmást.