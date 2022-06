Bocsánatot kért a reptér, amiért landolás után másfél órára magára hagytak egy mozgássérült nőt a gépen

Egy mozgássérült utast, a nyaktól lefelé lebénult Victoria Brignell több mint másfél órán keresztül hagytak landolás után a repülőgép fedélzetén – írja a BBC. Annak ellenére történt így, hogy a mozgáskorlátozott nő három hónappal előre jelezte, hogy speciális segítségre lesz szüksége, majd két héttel az út előtt ismét emlékeztette erre a szolgáltatót. A repülőn hagyott Brignellről egy barátja képet is posztolt a Twitterre, elfogadhatatlannak nevezve a történteket:

Hi @Gatwick_Airport my friend with a disability, Victoria, has been left waiting on a plane that’s landed for getting on for an hour now. This is really unacceptable. pic.twitter.com/D4Jxj1LZX1

— Sonia Sodha (@soniasodha) June 4, 2022