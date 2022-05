Mesének szomorú, drámának túl titokzatos a monacói hercegné története

Az afrikai születésű Charléne Wittstock már több mint egy évtizede II. Albert monacói herceg felesége, otthonra azonban nem igazán lelt a monarchiában. A hercegnéről azt pletykálják, esküvője előtt háromszor is megpróbált elmenekülni Monacóból, 2020 decemberében pedig a sokadik nő fordult a bíróságra azt állítva, hogy törvénytelen gyereket szült II. Albertnek. Wittstock tavaly májusban Dél-Afrikába utazott, ahol váratlanul megbetegedett, és pár nap helyett több hónapot volt kénytelen eltölteni a kontinensen – egyesek szerint nem a hivatalosan elismert okból.

Bár a királyi család kifejezésről a legtöbb embernek elsőre II. Erzsébet, illetve mikrokörnyezete jut eszébe, az Egyesült Királyságon kívül kívül több olyan térség is létezik, ahol az ország fél szemmel a saját előkelőségeinek mindennapjait figyeli. A monacói hercegné története az elmúlt évben a világsajtót is bejárta, miután váratlanul félévesre nyúlt egy pár naposra tervezett dél-afrikai kiruccanása – amibe a bulvárlapok igyekeztek belemagyarázni egy megcsalási botrányt is.

Charléne Wittstock az afrikai Bulawayóban született, apja értékesítési vezető volt, anyja búvárversenyzőként, majd úszóedzőként tevékenykedett. Tizenkét éves volt, amikor a család Dél-Afrikába költözött, a hercegné azóta is az említett térséget tekinti a hazájának.

Afrikai vagyok, ez az örökségem. Mindig az lesz. Ott van a szívemben és az ereimben

– mondta korábban.

Wittstock 1996-ban, tizennyolc éves korában megnyerte a dél-afrikai úszóbajnokságot, 2000-ben pedig már a sydney-i olimpián képviselte az országát, ahol csapata ötödik lett a 4×100 méteres vegyes váltóban.

A playboy herceg

A 2000-es év az olimpia mellett elhozta életében a nagy találkozást is. A nála húsz évvel idősebb, dúsgazdag monacói herceggel, Alberttel Monte Carlóban ismerkedtek meg egy úszóversenyen. Közös témájuk nagy eséllyel a sport lehetett, a herceg ugyanis 1988 és 2002 között ötször mérettette meg magát bobban a téli olimpián, az első évben a 25. helyen végzett a kétfős versenyszámban. III. Rainier örököse ekkoriban nagy playboy hírében állt, elsősorban a színésznők és a modellek társaságát kedvelte, összehozták többek között Janice Dickinsonnal, Claudia Schifferrel és Brooke Shieldsszel is. Charléne Wittstockkal 2006 elején vállalták fel a kapcsolatukat, a torinói téli olimpiai játékok megnyitóján már párként debütáltak.

Nem sokkal később a herceg már a második törvénytelen gyerekét volt kénytelen a nevére venni.

II. Albert 2005 tavaszán váltotta a trónon apját, ám közvetlenül a beiktatása előtt megerősítette, hogy 2003-ban született egy Alexandre nevű fia, aki egy Nicole Coste nevű légikísérővel folytatott viszonyából fogant. Egy évvel később egy törvénytelen lánygyerek létezését is bizonyította egy DNS-teszt. A herceg a ’90-es években egy Tamara Rotolo nevű amerikai ingatlanügynökkel is kapcsolatban állt, akitől Jazmine Grace született. Az idén harmincéves nő színészként és énekesként dolgozik, az Instagramon pedig 33 ezer követője és ennél jóval kevesebb, mindössze egyetlen posztja van.

Bár a törvénytelen gyerekek a monacói trónnak a közelébe se mehetnek, jelentős anyagi támogatást kaptak az apjuktól – aki egyébként kezdetben mindkét esetben tagadta, hogy köze lenne a gyerekekhez.

Szökött menyasszony?

Az úszónő és II. Albert jóval a botrány elülése után, 2010-ben jelentették be, hogy eljegyezték egymást. Az esküvő egy évvel később volt, az eseményt azóta is meglehetősen sok pletyka övezi. Ekkoriban felmerült, hogy egy újabb nő kopogtatott be a herceg ajtaján azt állítva, hogy gyermeke született tőle. A L’Express nevű francia hetilap arról cikkezett, hogy Wittstock ennek tudatában háromszor is megpróbált megpattanni Monacóból az esküvője előtt, de rendre az útját állták:

franciaországi ruhapróbája után állítólag hazájának párizsi nagykövetségén keresett menedéket,

később a Forma-1-es monacói nagydíj alatt próbált meglépni,

végül pedig vett egy csak odaútra szóló jegyet Dél-Afrikába.

A palota tagadta ezeket a híreszteléseket, II. Albert ügyvédje, Thierry Lacoste kész volt jogi lépéseket is tenni a lap ellen, ám ezt végül mégsem lépte meg. A Daily Mail szerint egyébként a monacói szervek alkut kötöttek a hercegnével, miszerint szabadon távozhat az országból, ha törvényes örököst szül II. Albertnek.

A People értesülései szerint az esküvő 70 millió dollárba fájt a monarchiának. Összesen 800 vendéget hívtak meg, akik egy ötemeletes, közel ötvenkilónyi eperből készült tortából falatozhattak. Az esküvői fotók zömét elnézve Wittstock boldogan mondta ki az igent II. Albertnek, készültek azonban olyan felvételek is, melyeken már az látszik, hogy az ara sír a ceremónia közben, majd akkor is, amikor a hercege oldalán sétál kifelé a templomból.

Bár száz menyasszonyból száz sír az esküvőjén, a találgatások azért beindultak: számos bulvárlap beszámolói szerint azok nem a boldogság könnyei voltak, a herceg pedig közömbösen állt a felesége mellett. A szóban forgó feltételezéseket a palota tagadta, 2013-ban maga Charléne Wittstock is minden alapot nélkülöző hazugságoknak nevezte a spekulációkat, és azt állította, csak túlcsordultak benne az érzelmek, azért fakadt sírva.

Minden összejött, vegyes érzelmek voltak bennem a pletykák miatt, és természetesen felgyülemlett bennem a feszültség, ezért rögtön a ceremónia után elsírtam magam. Aztán ismét előtörtek a könnyeim, mert arra gondoltam, hogy ó, ne, most az egész világ látja, hogy sírok

– mondta a hercegné hozzátéve: a háromnapos esküvő csodálatos volt, és a világ a legbensőségesebb pillanatait is láthatta.

Három évvel az esküvő után ikrekkel bővült a család. Gabriella hercegnő és Jakab herceg 2014 decemberében születtek meg, érkezésük pedig egy időre elhallgattatta a pletykálkodókat. A hercegnét azonban továbbra sem kedvelték Monacóban. A Page Six szerint a helyiek sérelmezték, hogy Wittstock szinte sosem mosolyodik el, a totális dilit pedig jól mutatja, hogy egyesek még azt is zokon vették, hogy nem Charlotte néven nevezi magát. Csak úgy emlegették, mint a „szomorú hercegnét”.

Wittstock 2019-ben válaszolt azoknak, akik nem értették a mosolytalansága okát.

Az emberek gyorsan rávágják, hogy ó, miért nem mosolygok a képeken. Nos, néha nehéz mosolyogni. Nem tudják, mi zajlik a háttérben

– mondta akkor a hercegné kifejtve, hogy a 2019-es év kifejezetten sok keserűséget tartogatott számára, tíz nap leforgása alatt ugyanis két barátját is elveszítette, emellett pedig az édesapja egészségéért is komolyan aggódott, aki akkoriban egy műtét után lábadozott Dél-Afrikában.

Megvan az a kiváltságom, hogy ezt az életet élhetem, de hiányzik a családom és a barátaim, akik Dél-Afrikában élnek. Gyakran elszomorodom, mert nem tudok mindig mellettük lenni

– tette hozzá.

Újabb törvénytelen gyerek a láthatáron

2020 decemberében a hercegné váratlanul félig leborotvált, punk frizurával jelent meg egy rendezvényen, pár nappal később pedig kiderült: újabb nő bukkant fel azt állítva, hogy gyereket szült a hercegnek. A bíróságra benyújtott iratok szerint az addig ismeretlen brazil nő a kétezres években indult világ körüli útra a herceggel, állítólag még Vlagyimir Putyint is meglátogatták együtt. A nő azt állította, hogy a szenvedélyes viszonyból egy lányuk is született 2005-ben. A Daily Mail úgy értesült, hogy az említett (2020-ban tizenöt éves) gyerek szeptemberben egy levelet juttatott el a monacói herceghez, melyben azt írta, nem érti, miért kellett apa nélkül felnőnie, ahogyan azt sem, hogy miért nem akar hallani róla a herceg most, hogy végre rátalált. II. Albert ügyvédje koholmánynak nevezte a nő állításait, azzal védekezett, a nőnek semmilyen bizonyítéka nincs az állításaira. Még ellenperen is gondolkoztak, mivel a sértett állítólag azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hozza a történetét, ha a herceg nem látja el kellő mennyiségű pénzzel.

Miközben a sajtó arról cikkezett, hogy Wittstock az újabb botrányba beleroppanva vágatta le a haját, a hercegné egy francia lap olvasóit biztosította arról, hogy sziklaszilárdan áll a férje mellett.

Amikor a férjemnek problémái vannak, elmondja nekem. Gyakran mondom neki, hogy nem számít, mi lesz, ezerszázalékosan mögötte állok. Mellette vagyok, mindegy, mit csinál, jóban és rosszban is

– mondta a Point de Vue magazinnak, majd később azt nyilatkozta, már régóta szerette volna kipróbálni a punk fazont, ami, ha elsőre nem is, de később II. Albert tetszését is elnyerte.

A hercegné közösségi oldalán ezt követően több családi fotó is megjelent, köztük egy húsvéti tojásfestés pillanata is. Wittstock 2021 márciusában részt vett Goodwill Zwelithini dél-afrikai zulu király temetésén, majd májusban ismét a kontinensre utazott, hogy támogassa a helyi orvvadászat elleni egységet. Utóbbi kiruccanása végül több hónaposra nyúlt, elkapott ugyanis egy kezdetben csak rejtélyesnek nevezett fertőzést.

Hat hónap távollét

Később már arról szóltak a hírek, hogy egy fogászati ​​implantátum behelyezése utáni szövődményként fül-orr-gégészeti fertőzés alakult ki nála, a fájdalmának enyhítéséért júniusban újra meg is műtötték. Monacóba azonban nem térhetett vissza, az állapota miatt ugyanis kockázatos lett volna repülőre szállnia a légtérben uralkodó nyomás miatt. Közleménye szerint ekkor már nagyon hiányzott neki a családja, és alig várta, hogy hazatérhessen hozzájuk. Wittstock az állapotára hivatkozva a tizedik házassági évfordulóját sem ünnepelte együtt II. Alberttel, de az Instagramján azért szentelt pár romantikus posztot a mérföldkőnek.

Bár a terv az volt, hogy októberben már repülhet, a nagy monacói visszatérés hónapokon át váratott magára. A hercegné több korrekciós műtéten is átesett, egy augusztusi operáció alatt négy órán át tartották mesterséges altatásban. Szeptemberben arról cikkeztek, hogy a hercegné összeesett egy váratlan komplikáció miatt, ám nem sokkal a kórházba szállítása után stabilnak ítélték az állapotát. A lábadozás hónapjai alatt a herceg és a gyerekek többször is meglátogatták Wittstockkot, aki szorgosan dokumentálta is ezeket a találkozásokat.

Miközben a palota rendre jött ki új nyilatkozatokkal a hercegné állapotát illetően, a spekulációk nem szűntek. A bulvárlapok egymás utáni cikkekben pedzegették a monacói pár házasságának válságát, sűrűn hangsúlyozva, hogy Wittstock hónapok óta távol van a monarchiától. II. Albert végül személyesen igyekezett cáfolni, hogy a házassága romokban lenne, mondván: a hercegné távolmaradásának egyedüli oka egy váratlanul fellépő egészségi probléma, és semmi köze sincs a róluk szóló pletykákhoz – bár nem tagadta, hogy mindkettőjüket megérintették a spekulációk.

Nem azért ment el, mert haragudott rám vagy bárki másra. Dél-Afrikába utazott, hogy átértékelje az alapítványának munkáját, és egy kis szabadságot vegyen ki a testvéreivel meg néhány barátjával. (…) Nem ment száműzetésbe. Mindössze csak orvosi problémáról van szó, amit kezelni kellett

– magyarázta a herceg, aki szerint a feleségével mindketten könnyű célpontok, mivel állandóan szem előtt vannak.

Ami II. Albert harmadik törvénytelen gyerekét illeti, a Daily Mail szerint az anya DNS-vizsgálatot követelt a hercegtől, ő azonban a mentelmi jogára hivatkozva eddig sikeresen elkerülte a tesztet, a bíróság ugyanis elhalasztotta az ügyet – amit talán azóta peren kívül intéztek el, hiszen hónapok óta nem történt nyilvános fejlemény.

Svájci kitérő

A hercegné végül tavaly novemberben, féléves távollét után tért vissza Monacóba, de nem maradt sokáig. Nem sokkal az érkezése után egy „Monacón kívüli” egészségügyi intézménybe szállították (később kiderült, hogy egy svájci klinikára), mivel a férje elmondása szerint sem fizikailag, sem mentálisan nem volt rendben. Hangsúlyozta viszont, hogy a problémát nem kettejük házasságában kell keresni, Wittstock egyszerűen belátta, hogy segítségre van szüksége, ezért vonult el pihenni egy orvosok által ellenőrzött intézménybe, ahol végül hónapokat töltött el. II. Albert szerint az állapotát több magánjellegű történés elegye okozta, a kapcsolatuk azonban nem tartozik ezen tényezők közé.

A történtek után hamar bejelentették, hogy a hercegné egy időre visszavonul a hivatalos szereplésektől, így Monaco nemzeti ünnepén sem fog részt venni. Ez valóban így is történt, II. Albert mellett csak a gyerekei álltak az ablakban, ők viszont „hiányzol, anyu” és „szeretünk, anyu” feliratú táblákat tartottak a kezükben.

Charléne Wittstock végül márciusban, négy hónapnyi kezelést követően tért vissza Monacóba, és eddig nagyon úgy néz ki, marad is. A hercegné több mint egy évig tartózkodott a nyilvános megjelenésektől, május elején viszont ismét a családja mellett debütált a monacói E-Prix futamon, pár nappal később pedig egy rögbibajnokságon is részt vett.

Nincs vége a pletykáknak

A történtek persze továbbra sem győzték meg a királyi család élete iránt érdeklődőket, hogy a monacói hercegi pár boldog házasságban él. A minap a Daily Mail már arról cikkezett, hogy a francia sajtó tudomást szerzett egy szerződésről, amit II. Albert azután kötött a hercegnével, hogy utóbbi visszatért Dél-Afrikából. A megállapodás szerint a herceg évi tízmillió fontot fizet a feleségének azért, hogy eleget tegyen hercegnéi kötelezettségeinek, azaz elkísérje a férjét a hivatalos megjelenéseire. A feltételezés valóságtartalma persze ezúttal is kérdéses, hiszen a hercegi pár számos korábbi pletykát személyesen cáfolt – ha nem is mindig a leggyorsabban, a Wittstock meneküléséről szóló híreszteléseket például csak évekkel később. Hogy kettejük házasságával kapcsolatban mi a pontos igazság, azt valószínűleg csak ők tudhatják, az viszont nagyon úgy fest, hogy a történetük nem ihlet majd tündérmeséket.

Aki egyébként nemcsak a hercegi pár életéről, de a más országoktól merőben másként működő Monacóról is szívesen olvasna, az alább elmerülhet a monarchia rejtelmeiben.