Betörésért, lopásért is elítélték már a férfit, akit Mike Tyson megvert egy repülőn

Sok gondjuk volt vele a hatóságoknak.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Mike Tyson balhéba keveredett egy Floridába tartó járaton: egy mögötte helyet foglaló férfi állítólag sokáig piszkálta a korábbi bokszolót, aki ezen annyira felhúzta magát, hogy néhány komolyabb ütéssel jutalmazta meg.

A TMZ azt írja, a Melvin Townsend névre hallgató férfi egyáltalán nem ismeretlen a rendőröknek: korábban csalásért, lopásért, betörésért is elítélték, de drogbirtoklásért is felelnie kellett már a hatóságoknak, sőt lopott holmikkal is kereskedett. A lap azt írja, Townsend 2018-ban betört egy házba is, ahonnét ellopott egy trélert.