Az Exatlon versenyzői most értesültek Csollány Szilveszter haláláról

Január végén meghalt Csollány Szilveszter, aki koronavírus-fertőzés miatt került kórházba, ott pedig lélegeztetőgépre. Az olimpikon korábban szerepelt az Exatlon Hungaryben is, így a nemrég befejeződött Exatlon Hungary All Star játékosainak januárban el sem mondták a műsor szerkesztői, mi történt Csollánnyal Magyarországon, nehogy megzavarja őket a halálhír a verseny során.

Most, a műsor végeztével azonban tudomást szereztek erről is, Kempf Zozo úgy nyilatkozott a Borsnak, Dominikán sokat beszélgettek Csollányról, bíztak abban, hogy felépülhet.

Pár napja értünk haza, de Szilas halála most kezd számunkra valósággá válni. Sokkolt, teljesen ledöbbentett, ami történt vele. Odakint is rengeteget eszünkbe jutott, hiszen ott kezdődött a barátságunk, együtt versenyeztünk vele, közel engedett bennünket magához. Tanácsokkal látott el bennünket, és a barátságát adta, amiért nagyon hálás vagyok. Számomra mindig is egy igazi sportlegenda volt, elképesztő, hogy egy csapatban küzdhettem, futhattam az olimpiai bajnokkal. Talán három hétig volt együtt kint az a Bajnok csapat, de életre szóló élményeket szereztünk együtt. Miután hazaértünk, utána is rendszeresen összejártunk, pedig az ország különböző pontjain lakunk. Nagyon nehéz elhinni, hogy soha többé nem találkozunk vele!