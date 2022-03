Először lett bajnok transznemű úszó a rangos amerikai versenyen

Lia Thomas a nők között indult, két tokiói ezüstérmest is megelőzött.

Lia Thomas győzött 500 yardon az NCAA divízió I-es országos egyetemi bajnokságon Atlantában, ezzel ő lett az amerikai egyetemi sport első transznemű bajnoka – írja a BBC.

A Pennsylvaniai Egyetem színeiben úszó Thomas a nők között indult el a csütörtöki futamon, amelynek végére megelőzte a tokiói olimpián 400 méter vegyesen ezüstérmes Emma Weyant, valamint a tavalyi ötkarikás játékokon 1500 gyorson szintén második helyet szerző Erica Sullivant.

A beszámolók szerint Thomas szórványos tapsot kapott csak a győzelme után, a második és harmadik helyezett úszót viszont hangosan ünnepelték. Többen be is szóltak a transznemű úszónak, csalónak nevezték, egy valaki még azt is kiabálta neki, hogy dögöljön meg, és az uszodán kívül is tüntettek ellene.

Néhány csapattársa is kritizálta a részvételét. Azt mondták, hogy a mindennapi életben támogatják a transzneműeket, de szerintük a sportban tisztességtelen előnnyel indulnak.

Thomas nem is vett részt az NCAA kötelező sajtótájékoztatóján, amiért vélhetően büntetést fog kapni, az ESPN-nek azonban nyilatkozott.

Próbálom figyelmen kívül hagyni a zavaró tényezőket, amennyire csak tudom. Az úszásra koncentrálok és arra, hogy mit kell tennem a lehető legjobb felkészülésért. Ez a siker a világot jelenti nekem

– mondta.

NCAA- Lia Thomas has won the women’s 500Y Freestyle. Parents and attendees in the crowd visibly upset saying this was not a fair competition. pic.twitter.com/vpD5cY1z2M — Sav (@RapidFire_Pod) March 17, 2022

A 22 éves Thomas három szezonon át úszott Pennsylvania férfi csapatában, 2019 tavaszán kezdte el a hormonpótló kezelést, ma már a nők között versenyez.

