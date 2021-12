„Ez a férfitest soha nem változhat női testté”

Az amerikai úszósportbant kirobbant a genderháború: Cynthia Millen, az USA Swimming egyik vezető tisztviselője, aki 30 éven át dolgozott a szervezetnél, egy transznemű sportoló elleni tiltakozása jeléül egyik napról a másikra lemondott tisztségéről. Minderről több amerikai lap, többek közt a Washington Examiner is beszámolt.

Cyntia azért jutott erre az elhatározásra, mert a Pennsylvaniai Egyetem transznemű úszónője, Lia Thomas nemváltása óta simán versenyezhet a nők között, állandóan és toronymagasan nyer, ráadásul december elején Ohióban két amerikai egyetemi rekordot is megdöntött.

Míg a sportot, az úszást belülről is alaposan ismerő Cyntia nyíltan, és a Penns’ női csapatának több tagja, és szüleik is névtelenül tiltakoznak, akadnak, akik örültek Lia sikerének.

A 22 éves Lia Thomas biológiai értelemben férfiként született, ám nőnek vallja magát. Gyerek kora óta úszik, és mielőtt nemet váltott, három évig az UPenn férfi úszócsapatában állt rajtkőre az NCAA Division I-es versenyein. Az átállása előtt a férfiak között All-Ivy League kitüntetést is szerzett, nem csoda, hogy azóta több amerikai női egyetemi úszórekordot is megdöntött – 4:34:06-os idővel az 500 yardos, és 1:41:93-es idővel a 200 yardos gyorsúszásét például –, és automatikusan kvalifikálta magát a 2022 márciusi, Atlantában megrendezésre kerülő NCAA bajnokság (amerikai egyetemi bajnokság) döntőjére. Íme egy verseny, ahol 40 másodperccel verte meg a második úszónőt:

Just to show you how absurd this is. Here’s the trans swimmer “Lia” Thomas crushing all of the female competitors by 40 seconds. This is what that looks like in real time. A total farce.

pic.twitter.com/kAi9GgF5sj

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) December 15, 2021