Rihanna előtt már Beyoncé és Demi Moore is új szintre emelte a terhesség-bejelentést

Címlapon, divatkampányban, élő show-n, díjátadón, kifutón vagy szimplán New York utcáján — ilyen változatos helyeken jelentették már be hírességek, hogy gyereket várnak. Összeszedtük a legemlékezetesebbeket Demi Moore meztelen, akkor még közönségesnek megítélt fotójától kezdve Cindy Crawford címlapján át az MTV VMA-n tűsarkúban előadó Beyoncéig.

Rihanna

Január 31-én Rihanna bejelentette, hogy a rapper A$AP Rockyval hamarosan szülők lesznek. Az énekesnő nem saját felületén közölte a hírt: egy New York-i séta közben „véletlenül” megjelent néhány lesifotós, a meztelen hasú Rihanna pedig nem sokkal később az újságokban szerepelt. Bár nagy eséllyel előre megbeszélt fotózásról volt szó, Anne Hathaway-nek tényleg meggyűlt a baja a lesifotósokkal: lényegében kényszerből jelentette be terhességét Instagram-oldalán, miután kiszúrta, hogy egy fotós képeket készít róla, miközben ő fürdőruhában fekszik a tengerparton. Emiatt úgy érezte, muszáj átvennie az irányítást, hogy olyan képpel jelenthesse be a hírt, ami „boldoggá teszi”. Gisele Bündchen, Jennifer Lawrence és Sophie Turner nem választhatott maga képet: paparazzi fotóknak köszönhetően tudtuk meg, hogy gyereket várnak.

Demi Moore

1991-ben Demi Moore lányával, Scout Willisszel való terhességének bejelentésével olyan divatot teremtett, amelyet azóta is előszeretettel követnek a sztárok. A Vanity Fair meztelenül tette címlapjára. Az Annie Leibovitz által készített fotón szürke háttér előtt, melleit takarva pózol úgy, hogy a hasa kerül előtérbe. Jó eséllyel ma már nem hüledezne senki, ha meglátna egy ilyen fotót, ám a kilencvenes évek elején nagy felháborodást keltett a címlap. A vád az volt, hogy túl erotikus lett a fotó, egy terhes nőt szexualizálni, pláne levetkőztetni pedig közönséges és vulgáris. A képnek – ennek ellenére – szép utóélete volt, 1999-ben Cindy Crawford egy „Félre, Demi!” feliratú címlappal jelentkezett a W magazinban, hasonló pózban, meztelenül. 2006-ban Britney Spears, négy évvel később pedig Claudia Schiffer mutatta meg terhes testét ruha nélkül.

Tisztában vagyok vele, hogy milyen hatással volt ez a világra. A nők elfogadták és vonzónak látták magukat. Ez egy olyan pillanat volt, amikor arra figyeltem, hogy csakis saját magam legyek, hogy ki tudjam fejezni önmagam, ne akarjak semmi más lenni, csak én

— emlékezett vissza a címlapra Demi Moore, amikor Naomi Campbell saját, Filter nélkül című Youtube-műsorában vendégeskedett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vanity Fair Photo (@vfphoto) által megosztott bejegyzés

Irina Shayk

2016-ban járunk, jóval a Csillag születik című film előtt, aminek köszönhetően az internetezők hónapokon át azt találgatták, mi van Bradley Cooper és Lady Gaga között. Cooper párja azonban Irina Shayk volt: a párost először 2015-ben fotózták le együtt. Első gyermekük, Lea de Seine Shayk Cooper 2017 tavaszán született. Irina Shayk korábban, a Victoria’s Secret divatbemutatóján hathónapos terhesen vonult végig, fehérneműben, latex combcsizmában és egy ballonkabát szerűségben, így nem kellett aggódnia az első hivatalos terhesfotók miatt. Nem ő az egyetlen modell, aki hasonlóképpen jelentette be, hogy gyereket vár: Jourdan Dunn számára Jean Paul Gaultier egyedi kiegészítőt készített, amikor tizenkilenc évesen, terhesen a tervező kifutóján vonult. A Dunn ruhájához tartozó melltartó pedig pont olyan csúcsos formájú volt, mint amit Gaultier még Madonnának tervezett. A főként a Victoria’s Secretnek köszönhetően ismert két modell, Miranda Kerr és Alessandra Ambrosio is a kifutón mutatták meg először terheshasukat nyilvánosan.

Kirsten Dunst

A színész sem közösségi oldalán osztotta meg terhességének hírét. Egy sokkal elegánsabb megoldást talált ki 2018 januárjában. Már egy ideje nyílt titok volt, hogy első gyerekével terhes, a hírt a luxusmárkának számító Rodarte divatkampányán keresztül erősítette meg. „A nők, aki inspirálnak” címre keresztelt kampány egyik fotóján virágmintás ruhát viselt, miközben hasát fogta. 2021-ben második gyerekét már a W magazin címlapján jelentette be.

Kylie Jenner

Egészen érdekes, ahogy Kylie Jenner megoldotta, hogy követői megtudják, első gyerekét várja, hiszen egyáltalán nem erősítette meg a hírt mindaddig, míg meg nem szült. 2018 márciusában töltött fel Youtube-oldalára egy videót, amiben végig dokumentálja terhességének szakaszát onnantól kezdve, hogy elmondja párjának, Travis Scottnak, gyereket várnak, Instagram-oldalára pedig nem fotót, hanem egy közleményt posztolt, melyben megmagyarázza, miért nem jelentette be korábban a hírt. Leírja, hogy tisztában van azzal, hogy a valóságshow-juk miatt az egész családjuk lényegében abból él, hogy nyilvánosság előtt éli az életét, de úgy érezte, hogy ezt a kilenc hónapot meg kell tartania magának, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenthesse a stresszt. Lányáról, Stormiról készült első képe egy ideig az Instagram történetének legkedveltebb fotója volt, miután rövid idő alatt több mint 13 millió kedvelés érkezett rá, jelenleg pedig 18 millió felhasználó lájkja van a képen. Második gyereke, Wolf Webster az idén februárban született. Az ő érkezését már korábban megerősítette. Az első kép, amit a gyerekről posztolt, és ami az első gyerekéhez hasonlóan csak a kezét mutatja meg a babának, huszonkét millió kedvelésnél tart.

Beyoncé

A terhesség váratlan bejelentésének mestere egyértelműen Beyoncé, aki elég konkrét helyszínt és időpontot választott arra, hogy közölje a világgal, Jay-Z-vel első gyereküket várják. 2011-ben fellépőként vett részt az MTV VMA-díjátadón, melynek végén szimplán eldobta a mikrofonját, kigombolta csillogó, lila blézerét és megsimogatta kerekedő hasát, mely egyértelműsítette, hogy terhes. A felvételen szerencsére bevágtak olyan jeleneteket, minthogy a nézőtéren Kanye West örömében megrázza a mellette álldogáló Jay-Z-t, vagy ahogy mögöttük Lady Gaga ugrál és fütyül.

Blue Ivy Carter születése után hat évvel ismét teherbe esett az énekes, akkor ikreket várt, akik a Rumi és Sir nevet kapták. Beyoncé most nem színpadon, hanem közösségi oldalán jelentette be a hírt, és mondanunk sem kell, hogy nem egy hétköznapi szelfivel, hanem egy komolyan megkomponált, művészeti alkotás keretében: a fotósorozatot a New Yorkban tevékenykedő művész, Awol Erizku készítette. A fotó egy nap alatt nyolcmillió kedvelést ért el, jelenleg a tizenegy milliót súrolja.

Cardi B

Beyoncé nyomdokaiba lépett Cardi B, ugyanis ő is fellépése közben szerette volna a világ tudtára adni, hogy gyereket vár a rapper Offsettől. Az amerikai Saturday Night Live műsor színpadán adta elő két számát, miközben a kamerának, de főként testhez álló Christian Siriano ruhájának köszönhetően lehetett kiszúrni, hogy elég nagy már a hasa.

Cardi B tavaly a BET-díjátadóra volt hivatalos, ahová fellépőként is hívták, így kézenfekvőnek találta, hogy ezen az eseményen jelenti be, Kulture után második gyereküket várják. A Dolce & Gabbana kezeslábasa finoman szólva is hangsúlyozta terheshasát, mivel a strasszkövek, melyek beborítják az egészet, egyedül hasrészen, kör alakban hagyják szabadon a felületet.

Kim Kardashian

Nemcsak azért emlékezetes Kim Kardashian első terhességének bejelentése 2013-ból, mert a családi realityjükben, a Keeping Up With The Kardashians sorozatban tudatta, hogy első gyerekét várja Kanye Westtel, hanem mert ekkor volt élete első jelenése is a Met-gálán. Állítólag Anna Wintour még az esemény előtt megtiltotta, hogy Kardashian is részt vegyen az estélyen, aki végül mégis megjelent, méghozzá egy Riccardo Tisci által tervezett ruhában, ami kiemelte terheshasát. A szettje hónapokon keresztül kísértette őt az interneten, mivel rengeteg mém készült belőle, a twitterezők szerint úgy nézett ki, mint egy olyan huzatú kanapé, amit tipikusan a nagymamák kedvelnek.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo babavárós posztja Instagramon lekörözte Kylie Jennert, Beyoncét és Rihannát is, mivel jelenleg több mint 32,7 millióan kedvelik azt a képet, amin barátnőjével, Georgina Rodríguezzel az ágyban fekve szelfiznek, miközben a focista kezében egy ultrahangkép látható két magzatról. A posztban leírják, hogy ikreket várnak, ők az első közös gyerekeik lesznek. Rodríguezről azóta dokumentumfilm készült a Netflixen, ami azt járja körbe, milyen az élet Cristiano Ronaldo barátnőjeként.

Kapcsolódó Georgina Rodríguez nem a felszínes dokusorozat miatt szabadul majd meg a „Ronaldo barátnője” címkétől „Voltam pincérnő, takarító és eladó is, de most én uralkodom” – hangzott el a bakipardéban az a sor, ami végül nem került bele a Cristiano Ronaldo barátnőjének életét bemutató valóságshowba. Georgina Rodríguez saját szavaival mondja el, mit érdemes tudni róla, beszámolójából viszont épp az érdekes részek maradnak ki. Bár a modell úgy véli, a műsort látva megismeri őt a világ, ahelyett, hogy közelebb kerülne a közönséghez, inkább hiányérzetet hagy maga után.

Gigi Hadid

Gigi Hadid volt az egyik olyan sztár, aki a karantén első szakaszaiban, 2020-ban élte meg a terhességet, ennek okán nem igazán volt olyan esemény, melyen bejelenthette volna áldott állapotát. Nem sokkal azután, hogy felröppentek a terhességéről szóló hírek, a modell anyja, Yolanda Hadid egy lapnak megerősítette (valószínűleg csak elszólta magát) hogy Gigi Hadid tényleg gyereket vár akkori párjával, Zayn Malikkal. A következő napokban a modell úgy döntött, maga is megszólal a hír kapcsán, így Jimmy Fallon műsorába jelentkezett be online, hogy elmondja, habár nem örül annak, ahogy alakult a bejelentés, a hír igaz.