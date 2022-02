Nem volt sok esélye betörni a filmiparba, most már mindenki rá kíváncsi

Sydney Sweeney a rivaldafénytől távol, kapcsolatok nélkül nőtt fel, így amikor színészi pályáról álmodozott, a szülei csak legyintettek. 12 éves korában egy saját készítésű prezentáció után azonban minden megváltozott. 21 évesen a Szolgálólány meséjében mutatkozott be a világnak, ma pedig többek között az Eufória Cassie-jeként ismerhetik a rajongók.

Magyarországon egyelőre talán kevéssé ismert Sydney Sweeney neve, ha azonban az Eufória Cassie-jeként emlegetik, felcsillanhat a közönség szeme. A 24 éves színésznő az elmúlt időszakban kvázi múzsává vált Hollywoodban, akit úgy kedvelnek önmagáért, hogy nem is tudják, ki ő valójában.

Sweeney azon sikeres színészek közé tartozik, akiknek a családi hátterét figyelembe véve körülbelül nulla százalék esélyük lett volna betörni a filmiparba, ha nincs meg bennük a kellő szenvedély, kitartás és tehetség. A színésznő a washingtoni Spokane városában született. Édesanyja jogászként dolgozott, édesapja pedig az orvosi szférában, így művészi vénáját nem tőlük örökölte. Már fiatalon feltűnően élénk volt a fantáziája, egy napon pedig eldöntötte, hogy színésznő lesz belőle. Tizenkét éves volt, amikor a fülébe jutott, hogy egy független filmet készülnek forgatni a szülővárosában, ám amikor a szüleinek megemlítette, hogy szeretne elmenni a válogatásra, nem akarták elengedni.

Ekkor úgy döntött, készít egy prezentációt,

amelyben felvázol egy ötéves tervet, részletezve, milyen feltételeknek kellene teljesülniük ahhoz, hogy sikeres színésznő lehessen belőle. Az említett előadás megérte a befektetett energiát, a szülei ugyanis nemcsak a meghallgatásra engedték el, de miután más városokban is megkapott különböző munkákat, úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha Los Angelesbe költöznek. A csendes vidéki életből mind belecsöppentek a nyüzsgő nagyváros világába, ahol a színésznő előtt sorra nyíltak ki az ajtók. A szülők házassága végül nem élte túl az LA-i árakkal járó feszültséget.

Miután Los Angelesbe költöztünk, hogy színészkedhessek, az anyagiak hatalmas stresszt jelentettek. Apám elveszítette a munkáját, csődbe mentünk. Mindig azt mondták, hogy nem az én hibám. De az. És amikor elváltak, az öcsém engem hibáztatott

– mesélte a Cosmopolitannek adott interjújában.

Miután Sweeney 18 éves lett, hozzáfért egy bankszámlához, ahová a munkáiból kapott fizetések egy része érkeze érkezett, arra várva, hogy nagykorúként felvehesse. Az volt a terve, hogy visszavásárolja a spokane-i házat, amiben felnőtt, és újra összehozza a családját. Hamar világossá vált, hogy ehhez közel sincs elég pénze. Mint mondja, soha életében nem sírt annyit, mint amikor ezt felismerte.

A színésznő tizenévesen főleg mellékszerepeket játszva próbálta megvetni a lábát a szakmában. Karrierje kezdetén persze rengeteg visszautasítást kapott, de kitartóan ment előre, míg végül a nagy szerepek találták meg őt. 2018-ban a Micsoda szívás! című netflixes drámában hozta első emlékezetes alakítását, ugyanebben az évben pedig a Szolgálólány meséjében, és az Éles tárgyakban is feltűnt.

A Szolgálólányban (és itt most némi spoiler következik!) meglehetősen hálás karakter jutott az akkor 21 éves Sweeneynek: ő alakította Edent, a Waterford család sofőrjének mélyen vallásos gyermekfeleségét, aki végül nem a férjével esett szerelembe, így nyilvános kivégzés lett a jutalma. A színésznő a sorozat forgatása közben egyébként egyetemre is járt, ám mivel túl sok órát hagyott ki, a szórakoztatóipari és médiajog tanára páros lábbal rúgta ki a vizsgáról.

Sweeney egy évvel később az Eufória Cassie-jeként robbant be a köztudatba. A HBO sorozatában tragikus sorsú tinédzsert személyesít meg, akit a saját rossz döntései taszítanak egyre mélyebbre és mélyebbre. Alakítására nagyon büszke, ám a kritikusok csak azután kezdtek el foglalkozni vele, hogy kegyetlen, cinikus, és privilegizált lányt vitt színre A Fehér Lótuszban.

A Fehér Lótusz egy teljesen másfajta fordulópont volt. Nem hiszem, hogy ennyien komolyan vettek volna az Eufóriában, mert ott levettem a felsőmet. A Fehér Lótusz után az emberek azzal jöttek, hogy én vagyok a legcsodálatosabb, én meg közben azt gondoltam, hogy kösz, de az Eufóriában a lehető legőrültebb érzelmi hullámvasutat éltem át.

– mondta a színésznő, aki nem tartja fairnek, hogy ha egy nő meztelen jelenetet vállal be Hollywoodban, megbélyegzik, mondván, csak azért kapta meg a szerepet, mert vetkőzött, de ha egy férfi teszi ugyanezt, piedesztálra emelik és díjakat kap.

Sweeney kezdetben pont azért zárkózott el az Eufóriától, mert nem szeretett volna a kamera előtt meztelenkedni. A készítők mindenképp őt akarták, ezért elküldték neki több epizód forgatókönyvét is. A színésznőnek tetszett a sorozatban rejlő valóság, és az, hogy a szereplőket cukormáz nélkül, a maguk nyers mivoltukban ábrázolják, így végül igent mondott. Ami a pucér jeleneteket illeti, Sweeney mindig is különválasztotta a valóságtól a kamera előtti vetkőzést.

Amikor Cassie meztelen jeleneteit nézem vagy Pippáéit a Kukkolókban, olyan érzésem van, mintha őket látnám pucéran, nem Sydneyt. Amikor ilyen jeleneteket veszünk fel, annyira megrendezett az egész, kicsit sem romantikus. Emberek bámulnak rád, ki vagy tömködve, melltapasz van rajtad és ilyen fura ragasztott tanga van a fenekedben

– magyarázta, hozzátéve, hogy a Kukkolókat látva komolyan elgondolkozott azon, hogy talán túl messzire ment. Híres színészek pucér jeleneteire keresett rá, hogy megnyugtassa magát; némi kutakodás után azt állapította meg, hogy amíg a férfi színészeknél ez rendben van, a nőkre megbélyegzés vár. Az Eufória íróját végül ő maga kérte meg, hogy csak akkor vetkőztesse le a kamerák előtt, ha azt az adott jelenet feltétlenül úgy kívánja.

A szabályok azért vannak…

Az általa játszott karakterekhez érzelmileg is kapcsolódik, különböző háttértörténeteket talál ki nekik, hogy jobban megértse a gondolkodásukat. Bár akadnak karakterek, amelyekhez a való életben is hasonlít a látásmódja, izgalmasnak találja, ha olyasvalakit játszhat, akinek a személyisége távol áll tőle, így ugyanis olyan élményeket tapasztalhat meg, amikhez korábban nem volt szerencséje, például a tinédzserkora alatt. És van olyan figura is, amelytől kirázza a hideg – mint például Olivia A Fehér Lótuszban. Bár a karakterei nem vetik meg a tudatmódosító szereket, a színésznőnek soha nem volt köze kábítószerekhez. Különösen nagy önfegyelmet gyakorol e téren, ugyanis, mint mondja, a felmenői között jellemző volt a drog- és alkoholfüggőség, így ő inkább ki sem próbált semmit, nehogy maga is szenvedélybeteg legyen. Állítása szerint évente maximum egyszer iszik alkoholt, ennek fényében ijesztő, milyen magabiztossággal játszik részeget.

Mint mondja, a való életben sokkal jobban szereti az olyan összejöveteleket, ahol a vendégek együtt társasoznak vagy filmeznek a kanapén. Tinédzserként sem volt rá jellemző a bulizás, inkább a tanulmányaira koncentrált. Mindig kiváló tanuló volt, az egyetemen pedig két éven át minden félévben rajta volt a legjobb hallgatók listáján.

Sydney Sweeney nem csak élvezeti cikkek tekintetében tanúsít figyelemreméltóan szabálykövető életmódot: a párkapcsolatokban és az üzleti életben is magasak az elvárásai magával szemben. Eldöntötte például, hogy hírességgel sosem jár majd, ezzel ugyanis ő is „normális” tud maradni, és nem kell attól tartania, hogy esetleg túlragyogja valahol a partnerét. Mellesleg több mint két éve randizik egy Jonathan Davino nevű étteremtulajdonossal.

Ritkán oszt meg részleteket a magánéletével kapcsolatban is, aminek szintén megvan az oka. Szerinte a filmipar egyik furcsa velejárója, hogy az emberek azt hiszik, ismerik őt, mikor valójában szinte semmit nem tudnak róla. Néha szeretne többet mutatni magából, de végső soron úgy érzi, csak ártana vele.

Szeretném megmutatni a normális életemet, hogy az emberek lássák, nem csak csillogásból állok. De nem tehetem, mert egyrészt szeretem a személyes teremet, másfelől a közösségi média egyfajta platform az üzletben. Ha megosztom az életemet, az ellentétes lehet az általam létrehozni próbált vállalkozás és márka integritásával

– mondta Sweeney, aki ennek fényében zömmel a munkájáról és divatról posztol, és nagyritkán jelentkezik valami személyesebbel. Divat tekintetében egyébként valóban tagadhatatlan a hatása: az Eufória egyik epizódjában például különleges pink bikiniben jelent meg, a rész debütálását követő 24 óra alatt pedig annyian rendelték meg az említett ruhadarabot, hogy várólistás lett a termék. Másfél évvel ezelőtt Rihanna csapata is felfigyelt rá, és felkérték, legyen az énekesnő fehérneműmárkájának nagykövete.

Persze azért arra is volt példa, hogy Sweeney áthágta a saját szabályát. Tavaly májusban sírva jelentkezett be az Instagramon, miután észrevette, milyen sokan nevezték rondának a Twitteren. A napokban ezt a témát is tisztába tette a Cosmopolitan nagyinterjújában. Mint kiderült, aznap fehérneműs fotózása volt, de éppen megjött a menstruációja, amit egy igencsak ijesztő módszerrel próbált meg elmulasztani. Mivel a tampontól felpuffad, úgy döntött, fogamzásgátló pirulákból és fájdalomcsillapítókból álló koktélt vesz be, aminek meg is lett a következménye: hányásos rohamai lettek, ami miatt a fotózást is félbe kellett szakítani. Amikor otthon pihent, egy barátnője bulizni hívta, miután pedig kihagyta a programot, az érintett azzal vádolta meg, hogy sosem áll mellette, ezért nem akar többé a barátja lenni. A színésznő ezután a lehető legrosszabbat tette: rákeresett magára az interneten, és bizony nem csak jót olvasott. Ekkor csapta fel az Instagramot is, ahol alig fél perc után le is lőtte az élő bejelentkezését. Nem számított arra, hogy valaki rögzíti majd, ahogy sír, és a felvétel szétszóródik a neten. Szégyelli, hogy kibukott, de tulajdonképpen nem bánja a dolgot, hiszen az internetes zaklatás egyébként is olyasmi, amivel foglalkozni kell.

Apró kilengés ide vagy oda, a színésznőnek nem akkor lett 7,6 milliós követőtábora, amikor a fentebb látható videó elterjedt. A figyelmet elsősorban színészi játékával érdemelte ki, a jelek szerint ugyanis minél elborultabbá válik az Eufória, úgy nő a szereplőinek követőbázisa is. Sweeney különösen nagy figyelmet élvez az idei évadban, az ötödik epizód debütálását követően (amiben egyébként alig pár percet szerepelt) félmillióval nőtt a követőszáma, és napról napra emelkedik.

Verdák és pofonok

Sydney Sweeneyt viszont nem csak a színészi tehetsége vagy a csípőből jövő pózolás teszi érdekessé. Mint kiderült, imádja az autókat, bár ez a kapcsolat nem indult zökkenőmentesen. Miután 15 éves korában jogosítványt szerzett, az édesanyja egy utazás során megkérte, hogy húzódjon félre, és cseréljen kereket. James Corden műsorában elmesélte, hogy aznap sírva kiabált az anyjával, de megoldotta a dolgot, azóta rajongással gondol a kocsikra, és éveken át minden álma volt egy ’69-es Ford Bronco. A karantén alatt le is csapott egy aukción egy példányra, majd a saját kezével szerelte meg a veterán járgányt. Mint mondja, arra vágyott, hogy ha vezeti, és valaki megdicséri a kocsit, azt mondhassa, ő csinálta meg. A folyamatot a TikTokján dokumentálta, valami egészen újat mutatva a platformon.

Nem az autószerelés az egyetlen fura hobbija: sokak hátsóját is képes lenne szétrúgni. Totyogós gyerekként taekwondo-órákra járt, ezzel is kontroll alatt tartva hiperaktivitását, 14 éves korában pedig MMA-harcosnak tanult, Ronda Rousey, az UFC bajnoka képezte ki. Négy évvel később részt vett élete első versenyén, és bár fiúk voltak az ellenfelei, az ő nyakában landolt az aranyérem.

Család és karrier

Színésznőként viszonylag rövid időn belül sikerült nagy utat bejárnia. Alig volt 21 éves, amikor berobbant a Szolgálólány meséjében, nem sokkal később pedig már A-listás színészek mellett játszhatott a Volt egyszer egy… Hollywoodban. Ma az egyik legnagyobb jelentőségű sorozat fontos szereplője, és bár eddig főszerepet nem igazán jegyezhetett, valahogy mégis mindenhol, ahol felbukkan, az ő sztorijára lesz kíváncsi a néző.

Sweeney tisztában van saját tehetségével, a jövőben szeretne nem csak színésznőként, de producerként is fejlődni. 2020-ban megalapította Fifty-Fifty Filmset, részben ez a produkciós cég gyártja majd a The Players Table című HBO-s sorozatot, amiben Halsey is főszerepet kapott. Miközben viszont a karrierjét építi, Sweeney a családjáról sem feledkezik el, és igyekszik minél többet visszaadni a szüleinek abból, amit érte tettek.