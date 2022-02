18 nőt vett el feleségül, majd lépett le a pénzükkel pár nappal az esküvők után egy indiai szélhámos

A telefonjába pedig olyan neveken mentette el őket, mint „tanár feleség” vagy „delhi-i feleség”.

Egy indiai csalót azzal vádolnak, hogy legalább 18 nőt vett rá, menjenek hozzá feleségül, majd az esküvők után pár nappal áltában kölcsön kért tőlük, és faképnél hagyta őket – írja Insider indiai médiumokra hivatkozva.

A 67 éves Bibhu Prakash Swaint február elején tartóztatták le az indiai Orisza államban található Bhuvanesvarban néhány héttel azelőtt, hogy átvert volna két újabb nőt ugyanezzel a módszerrel – közölte a rendőrség az AFP-vel.

A hatóságok tájékoztatása szerint Swain 51 éves orvosnak adta ki magát a párkereső oldalakon, és 40-es éveiben járó sikeres nőket – köztük elváltakat és özvegyeket – palizott be.

Az India különböző részein élő áldozatai között voltak ügyvédek, orvosok és professzorok is.

„Elsősorban a pénzükért és némi szexuális élvezetért tette ezt. Mindig nagyon meggyőző volt” – mondta a hírügynökségnek Sanjiv Satpathy, az üggyel foglalkozó egyik magas rangú rendőrségi tisztviselő.

A Hindustan Times azt írja, a szélhámos áldozatai nem is a nevükön szerepeltek a férfi telefonkönyvében, hanem a munkájuk vagy a lakhelyük alapján azonosította be őket: volt „tanár feleség”, „orvos feleség”, „bengalurui feleség” és „delhi-i feleség” is a készüléke névjegyzékében.

Satpathy a sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy Swain gyanútlan és biztonságra vágyó nőket hálózott be, akiktől pár nappal az esküvő után pénzt vagy ékszereket kért kölcsön, mondván, vészhelyzetben van, és szüksége van rá, majd eltűnt. Az eddigi információkból nem világos, hogy bármelyik áldozatától elvált volna-e tőle.

Bibhu Prakash Swain az Indai keleti érszén található keleti Orisza állam egyik falujában született, és 1978-ban házasodott meg először. De később elköltözött innen, miután összeveszett a családjával. Az állam fővárosában, Bhuvanesvarban pedig már orvosként kezdett bemutatkozni az embereknek. A LinkedIn-profilján is úgy hivatkozik magára, mint az egészségügyi és felsőoktatási minisztérium egyik vezető beosztású tisztségviselőjére.

A sajtóértesülések szerint a második esküvője 2002-ben volt, az utolsó pedig 2020-ban.

Több nevet is használt, de mindig orvosként vagy professzorként mutatkozott be, amikor feleséget keresett az interneten

– mondta a nyomozó az AFP-nek.

Swain hosszú ideje tartó csalására csak akkor derült fény, amikor egyik felesége, egy 48 éves nő tavaly feljelentést tett a rendőrségen, miután véletlenül felfedezte, hogy a férfi legalább hét másik nővel is házasságban élt. Ezután egyenként felvette a kapcsolatot a nőkkel, hogy beszámoljon nekik a csalásról.

A Hindustan Times szerint Bibhu Prakash Swaint a hatóságok azzal is megvádolták, hogy 13 bankból összesen 10 millió rúpiát (42 millió forintot) csalt ki, a New Indian Express pedig azt írja, hogy a férfit 2010-ben egyszer már letartóztatták Haidarábádban, amikor diákoknak ígért nem létező állásokat.