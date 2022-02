Elmondta a szakértő, mennyiszer kéne hetente zuhanyoznunk

Nem szabad túlzásba esni.

A bőrgyógyász Lucy Chan összeállt egy fenntarthatósággal foglalkozó szervezettel, hogy pár tanácsot megosszon. Hol máshol, mint a TikTokon, az egyik legutóbbi videóban arról beszél, mennyiszer érdemes hetente zuhanyozni.

A bőrgyógyász szerint heti 3-4 tusolás már jó, ezzel szemben, ha minden nap zuhanyozunk, az már károsíthatja a bőrünket, megfosztja a bőrt az alapvető olajoktól, ásványi anyagoktól.

Ennek az eredménye, hogy kiszárad a bőr, ami pedig ekcémához, bőrgyulladáshoz vezet, vagy bevörösödik, viszket. Rosszat tesz a hajunknak is, ráadásul pattanásos is lehetünk tőle, és az allergiánkat is képes rosszabbá tenni.

A zuhanyozás egyik fő oka, hogy lemossuk az elhalt hámsejteket, koszt és izzadságot. Ha izzad, még érdemes aznap lemosni.

Chan azt mondja, az, hogy pontosan hányszor zuhanyozunk, függ a környezetünktől és attól is, mit csinálunk az adott nap.

A zuhanyozás az izzadásra, a zsírosodásra és a testszagra való természetes hajlamtól is függ

– mondta a bőrgyógyász a videóban.