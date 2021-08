Tökéletes lett a Diana hercegné életét bemutató film plakátja

Novemberben mutatják be a chilei rendező, Pablo Larraín legújabb filmjét, a Spencert, ami Diana hercegné életét dolgozza fel. Már tavaly nyáron tudni lehetett, hogy a főszerepben Kristen Stewartot láthatják a nézők, év elején pedig már az első fotókat is publikálták arról, hogyan fog kinézni.

Most a kicsit több, mint két hónap múlva érkező mozi plakátja is nyilvános és a kommentelők el vannak ragadtatva az eredménytől.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín’s SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA

