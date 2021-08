A légierő szállítógépén szülte meg gyerekét a Kabulból kimentett nő

Az amerikai fegyveres erők egyik szállítógépén szülte meg gyermekét egy afgán nő, akit augusztus 21-én menekítettek ki Afganisztánból – közölte az amerikai légierő. A beszámoló szerint a nőt a családjával együtt repítették ki az országból az amerikai légierő egyik Boeing C-17-es szállítógépével, amikor a nő vajúdni kezdett, és komplikációk léptek fel.

A pilóta ekkor úgy döntött, hogy lejjebb ereszkednek, hogy csökkentsék a kabinban a légnyomást, amivel sikerült stabilizálni az anyuka állapotát, és ezzel megmentette az életét.

A gép a Németországban található Rammstein amerikai légi bázison ért földet, ahol a légierő orvosai felszálltak a repülőre, és segítséget nyújtottak a szülő anyukának, aki a gép rakterében hozta világra gyermekét. A légierő közlése szerint a kislányt és anyukáját is jó egészségügyi állapotban szállították egy közeli kórházba.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

