Itt az első kép, hogy fog kinézni II. Erzsébet A korona új évadában

A Netflix posztolt egy fotót A korona nevű sorozat új, ötödik évadából, amin a II. Erzsébetet játszó Imelda Staunton szerepel. A színész már csak azért is lehet ismerős, mert szerepelt a Harry Potter és a Főnix Rendje filmben. Az angol királynő szerepét Olivia Colemantól veszi át, aki a harmadik és negyedik évadban játszotta a karaktert, az első évadban pedig Claire Foy bújt a fiatal Erzsébet bőrébe. Az új évadban feltűnik majd Jonathan Pryce is, aki Fülöp herceget alakítja majd.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv

— The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021