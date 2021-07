DWTS: Tóth Andi röhögve magyarázta, hogy valószínűleg a táncos műsorban is a negatív oldalát láthatják majd a nézők

Úgy tűnik, nem annyira érdekli a róla kialakult kép.

A héten kiderült, hogy Tóth Andi is egyike annak a 12 celebnek, akik a Dancing with the Stars második évadában fognak versenyezni. Az énekesnő már az első évad során – amikor extra produkcióként állt parkettre – jelezte a szerkesztőknek, hogy lenne kedve a műsorhoz, ezért azonnal igent mondott a felkérésre.

Úgy érzi, hogy Andrei Mangra személyében a legjobb partnert kapta, de vannak táncstílusok, amiktől tart. Attól viszont egyáltalán nem fél, hogy a nézőknek nem lesz szimpatikus.

Nekem nagyon sok személyiségem van, amit nagyon sok helyen megláthattak már az emberek. Hát, általában a negatívabbakat, ez szerintem itt sem lesz másképp, de hátha

– mondta röhögcsélve Tóth Andi.