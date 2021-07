Cooky: A tánctudásom nem szoktam mutatni, mert nincs

Ez nem egy erős kezdés a Dancing with the Stars versenyéhez.

Ősszel jön a Dancing with the Stars új évada

A TV2 szerdán jelentette be a Dancing with the Stars új évadának celebjeit. A 12 új versenyző között szerepel Cooky is, akinek a saját párja, Szécsi Debóra lesz a partnere. Ez azonban nem biztos, hogy sok előnyhöz juttatja, a rádiósnak ugyanis saját bevallása szerint nem sok köze van a mozgáshoz.

A tánctudásom nem szoktam mutatni, mert nincs. Amikor dj vagyok, akkor látom a közönséget táncolni, én adom a ritmust, de én nem táncolok. Azért vagyok a pult mögött, hogy ne legyek ciki, de most tanulni fogok. A kedvesem lesz a táncpartnerem, de nem biztos, hogy ez egy pozitív dolog. Ismerem őt, üt, vág, nagyon maximalista. Szerintem lesz egy pár vitánk, de kibírjuk

– mondta Cooky.