Schobert Lara elmondta, hogy mire gyűjti a szüleinél megkeresett pénzét

Rubint Réka lánya a múlt héten kihagyta a táborozást szüleivel és Santorini helyett inkább egy bevásárlóközpontban töltötte minden napját, ugyanis eladóként állt be a szülei egyik üzletébe. Schobert Lara az egész nyarat munkával tölti majd, a Reggeliben pedig arról is beszélt, hogy mire akar félretenni.

Nyilván anyáéknak is szeretnék segíteni, meg most már azért én is szeretnék elkezdeni pénzt keresni. Ilyen szempontból ez nagyon jó. Win-win helyzet, a családnak is meg nekem is. A barátaimnak hiányzom, hogy nem járok bulizni, de ez nekem sokkal jobban megéri, meg sokkal hasznosabbnak érzem magam. Én most lóra gyűjtök jelenleg. Nagyon szeretnék majd edzősködni először, aztán nekem mindig is egy lovarda volt az álmom, úgyhogy valahol el kell kezdeni