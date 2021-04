Billie Eilish új frizurája olyan, hogy suli előtt megvárná Picurt is

Vagy Picurra hasonlít a Pom Pom meséiből vagy maga Pom Pom ül a fején.

Billie Eilish már egy ideje szőkére váltott, ami már eleve nagy sokkot okozott a rajongóiban, mert nagyon megszokták már a többnyire zöld frizuráját. Most a szőke fürtjeit mutatta meg némi fodrászmunka után, ami után akár tippjátékot is lehetne rendezni, hogy kinek mi ugrik be a látványról, de van egy adag Hilary Clinton-vibe, legalábbis sokadszorra nézve is ez ugrik be nekem.

Vagy Picur a Pom Pom meséiből, netán csak simán Pom Pom. Amúgy nem, nem paróka, csak kicsit feltupírozták a fotó erejéig: