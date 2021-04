Házasodna a gazda: Dávid gazda kockaparasztnak nevezi magát

Hétvégén indul a Házasodna a gazda legújabb évada, aminek nyolc szereplője már várja a jelentkezőket. Az RTL Klub meg is mutatta a bemutatkozó filmeket, köztük a 26 éves Dávid gazdáét is, akihez Nádai Anikó első mondata az volt, hogy első ránézésre nem tűnik egy tipikus gazdának.

Mondta már más is, hogy inkább egy gép előtt ülős, irodai munkásnak nézek ki. Erre szoktam azt mondani, hogy kockaparaszt vagyok. Mind a kettő befigyel nálam, az informatikai is, meg a mezőgazdaság is