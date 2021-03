Te lehetsz a következő Robin Hood (X)

Próbálkozásodnak most meglesz a jutalma!

Robin Hood, a profi íjász, aki elvesz a gazdagoktól és a szegényeknek ad. Vajon mi a titka a tolvajok fejedelmének, az angol történetmesélés egyik legismertebb hősének? Emlékét rengeteg könyv, film, képregény és játék őrzi, méltatja. Legendája több száz éve töretlen, és a mai napig sokan szeretnének rá hasonlítani. Mi az, amit tanulhatunk tőle?

A misztikus alak – Tolvaj vagy a szegények megsegítője?

Meglepő lehet, de a mai napig nem bizonyított, hogy a híres angol zsivány létezett. Történetei a XV. századi balladákból maradtak fent; ezekben Robin Hood nem egyedül viszi véghez tetteit, hanem jól ismert barátja és segítője, Little John is színre lép. Amiben talán a kutatók leginkább egyetértenek, az, hogy Robin Hood nagy valószínűséggel egy törvényen kívüli képzett íjász lehetett, aki társai segítségével fosztogatta az angliai Nottinghamshire megyében utazókat, majd a zsákmányból jutatott a szegényeknek is. Népszerűségének alapja, hogy egy szabad és büszke alak, aki harcol az igazságtalanság és a zsarnokság ellen.

