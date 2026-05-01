Magyar űrmisszió indul a Holdhoz

Az Európai Űrügynökség (ESA) a magyar REMRED Space Technologies-t kérte fel, hogy MoonRAD néven kutatási projektet indítson az ügynökség holdprogramjában. A program célja egy közel 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése.

A műhold a Hold körüli térségben nyújthat kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás-monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából.

A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kisműholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket. Az ESA 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére

– mondta Zábori Balázs, a REMRED Zrt. alapítója és szakmai vezetője.

A program nemzetközi együttműködésben valósul meg, a REMRED partnereként pedig a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.

