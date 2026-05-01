Egy bárban ütötték arcon a dartsvilágbajnokot

Michael van Gerwent megütötték egy hollandiai bárban
Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2026. 05. 01. 16:30
Egy férfi megütötte a háromszoros dartsvilágbajnok Michael van Gerwent egy hollandiai bárban.

Április 27. a Király napja (Koningsnacht) Hollandiában, ami munkaszüneti napnak számít, és a derék hollandok már az ünnepet felvezető estén is igyekeznek hangulatban kerülni, magyarul: buliznak egy nagyot.

A tavaly válása óta az agglegények életét élő Van Gerwen egy nappal a 37. születésnapja után Den Boschban lazult egy bárban, ahol vitába keveredett egy nővel és egy férfival. A videón az látszik, hogy Van Gerwen súg valamit a férfinak, majd a nő is nagyon magyaráz, aztán a férfi váratlanul arcon üti a dartsost.

Túl sokat ivott, majd hirtelen dühbe gurult

A férfit a biztonságiak gyorsan lekapcsolták, és bár Van Gerwen nyomban utánaeredt, hogy elégtételt vegyen az ütésért, erre nem volt lehetősége.

A férfi láthatóan túl sokat ivott, majd hirtelen dühbe gurult, és amikor már úgy tűnt, hogy távozik, váratlanul megütött. Természetesen nem volt helyes, hogy utánamentem, de ez egy automatikus reakció volt részemről

– nyilatkozta Van Gerwen, aki hozzátette, nem jelentette fel a férfit, aki később bocsánatot kért tőle az Instagramon.

Tavaly egy kebabossal volt incidense

Van Gerwennek tavaly ősszel is volt egy hasonló incidense, akkor egy kebabossal dulakodott. A holland klasszis csütörtökön már ismét színpadra állt, a Premier League aberdeeni állomásán azonban a negyeddöntőben kikapott Luke Humphriestól.

