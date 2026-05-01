Meglett az Oscar-szobor, amit a Lufthansa nem engedett fel egy repülő utasterébe, így el is tűnt

Megtalálták Pavel Talankin Oscar-díját, amit az orosz filmrendező a legjobb dokumentumfilm kategóriájában induló Senki tanár úr Putyin ellen című alkotásáért kapott az idei Oscar-gálán – írja a HVG a Lufthansa bejelentésére hivatkozva.

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, Talankin április 29-én a New York-i JFK repülőtéren a dokumentumfilmért kapott Oscar-díját kézipoggyászként vitte volna magával a Lufthansa járatára. A reptéri ellenőrzés során azonban ezt nem engedélyezték, mondván hogy a szobor felhasználható fegyverként, ezért fel kell adnia csomagként. Ez meg is történt, de a szobor nem érkezett meg a célállomásként szolgáló Frankfurtba.

Hogy pontosan mi történt, az egyelőre nem világos, ugyanakkor május 1-re a Lufthansa összeszedte magát, és meglett az Oscar-díj.

„Megerősíthetjük, hogy az Oscar-szobor biztonságban van Frankfurtban. Kapcsolatban vagyunk a vendégünkkel, hogy minél előbb személyesen adhassuk át neki” – közölte a légitársaság egyik szóvivője, hozzátéve, hogy „a vendégeink tulajdonának gondos és biztonságos kezelése a legfontosabb számunkra. Az ügyben belső vizsgálat indult”.

Itthon sem volt könnyű a filmnek

Talankin és Borenstein filmjében (kritikánk) egy orosz tanár azt a feladatot kapta a rezsimtől, hogy dokumentálja, miként építi be a hétköznapokba a középiskolája a háborús propagandát. Pavel Talankin készségesen videóra is vette a hazugságokkal tűzdelt kötelező felolvasásokat, a tizenéveseknek tartott gránátvető versenyeket, Putyin újraindított úttörőmozgalmát és egy rakás hasonló intézkedést.

Talankin állami megbízással kamerázott, majd – dolga végeztével – kicsempészte a felvételeket az országból, és készített belőlük egy dokumentumfilmet.

Március végén írtuk meg, hogy az akkor frissen Oscar-díjat nyert Senki tanár úr Putyin ellen számos magyar városban megy telt házakkal, ám a debreceni Apolló mozitól csak a kampányidőszak utánra kapott időpontot a hazai forgalmazó, amelynek vezetője szerint politikai félelmek állhatnak a hetek óta tartó halogatás mögött: