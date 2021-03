Lady Gaga konkrétan felismerhetetlen Ridley Scott új filmjének forgatásán

Megjelentek az első képek Ridley Scott House of Gucci című, új filmjének forgatásáról, ami a napokban kezdődött Rómában. Lady Gagáról korábban azért írtunk, mert meglőtték a kutyasétáltatóját és ellopták két kutyáját is, akik azóta előkerültek. Most mutatunk egy fotót Lady Gagáról és Adam Driverről forgatás közben, és előbbire rá sem lehet ismerni, annyira el van maszkírozva az arca. A barna, rövid paróka és a természetes smink mintha teljesen új arcot kölcsönzött volna Lady Gagának. Ide kattintva egyébként még több képet talál a forgatásról és a jelenetről.

First pictures of Lady Gaga & Adam Driver on the set of “House of Gucci” in Italy. pic.twitter.com/Br5MaslkE4

— Gaga Now ⚡️ (@ladygaganownet) March 8, 2021