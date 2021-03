Ha fizetnének se tudnánk egy lépést tenni Lady Gaga magassarkújában

Biztos, hogy nem azoknak készült, akik sportcipőt hordanak.

Lady Gaga már egy ideje Rómában van, de nem a látványosságok miatt repült oda, hanem azért, mert Adam Driver mellett szerepet kapott Ridley Scott, House of Gucci című filmjében. A forgatások között egy lesifotósnak sikerült lencsevégre kapnia, ahogy a hotelkijáratán távozik. A fotókon a visszafogott ruhával és barna hajával szinte felismerhetetlenül néz ki, ez azért is érdekes, hiszen általában nem túl visszafogott az énekes megjelenése. Az egyetlen dolog, ami alapján rögtön felismertük, az a hatalmas platformú cipő, amiben rajta kívül nincs ember, aki közlekedni tud. Egyébként már megszoktuk tőle, hogy ilyen cipőket hord, de a mai napig nem értjük, hogyan képes benne megtenni akárcsak egy lépést is.