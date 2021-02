Esztergályos Cecíliát is beoltották a kínai vakcinával

A Borsnak nyilatkozott Esztergályos Cecília arról, hogy még csütörtökön megkapta a koronavírus elleni vakcinát. Az elsők között regisztrált a 78 éves színésznő, hogy minél hamarabb elérhető legyen számára az oltás. A kínait kapta.

Megálljt kell parancsolnunk ennek a vírusnak és ez máshogy nem megy, mint oltással. Ez egy világháború, a világot meg kell menteni ettől a vírustól. Számomra a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy ha lesz oltás, az elsők között megyek, ez máshogy nem is lehet. Óriási dolog, hogy ilyen rövid idő alatt rendelkezésre áll vakcina, ráadásul többféle is.

Elárulta, miért döntött a kínai mellett:

A kínai természetgyógyászat harminc éve olyan népszerű volt itthon is, hogy emberek fél vagyonokat voltak képesek elkölteni egy akupunktúrás kezelésre. Hatásos is volt, hiszen a kínai orvostudomány az egyik legrégebbi, nem is értem, most bárki is miért kétkedik. Én úgy vagyok vele, hogy mindent megteszek az egészségemért, amit a szakemberek mondanak