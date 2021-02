Oláh Gergő le akar adni 12 kilót, videóban dokumentálja majd a folyamatot

Oláh Gergő videó formájában üzent követőinek, miközben éppen a futáshoz melegített be. Azzal kezdte a bejelentkezést, hogy elhatározta, muszáj életmódot váltania, mert az elmúlt évben a karantén hatására tíz kilóval nehezebb lett, ami nagyon zavarja.

Őszinte leszek, szeretném, ha ez másokat is motiválna. Most éppen melegítek, nyújtok. Egy év alatt tíz kilót híztam, tízet! Ez nagyon sok, gyerekek, nagyon nagy a hasam. Én ezt most bevállaltam, megmutatom nektek