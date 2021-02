Dallos Bogi: A 2021-es év nekem a hiányosságaim pótlásáról fog szólni

Az énekesnő alig egy hete újságolta el, hogy befejezte az egyetemet, az államvizsgája után azonban beletelt néhány napba, mire kitalálta, hogy mik legyenek a következő céljai.

Az elmúlt napokban volt olyan, hogy oké, ez most pipa, de hogyan tovább, de a következő lépések is megvannak most már. A jogosítvány a következő lépés. Azt hiszem, hogy ez a 2021-es év nekem a hiányosságaim pótlásáról fog szólni, merthogy nagyon sok hiányosságom van. Főzni szeretnék megtanulni és sütni és ezt már mondom három éve. Peti mellett elkényelmesedtem, mert annyira finom dolgokat készít, de ideje összeszedni magam.