Mindenkit kijátszottak a 20. század egyik legfontosabb tévéinterjújának készítésekor

1995-ben Diana hercegné interjút adott egy kevésbé ismert BBC-riporternek arról, hogy miként ment csődbe a házassága Károly herceggel. A Panorama-interjú néven elhíresült beszélgetést sok-sok magánéleti mélypont előzte meg, melyekről egy brit tévécsatorna most a dokumentumfilmjével mesél el többet.

Egyesek szerint Diana hercegné 1995-ben a 20. század legfontosabb tévés interjúját adta a BBC Panorama című műsorában Martin Bashir riporternek: nyíltan és tabuk nélkül beszélt arról, hogy férjével, Károly herceggel megromlott a házasságuk, hogy bulimiától szenved és hogy a királyi család egyfajta veszélyforrásként tekint rá. Diana ekkor már külön élt Károlytól, akinek viszonya volt Camilla Parker Bowles-zal.

Hárman voltunk ebben a házasságban, ami kicsit zsúfolttá tett mindent

– jegyezte meg akkor Beshirnek, a kijelentés ezután a brit tévétörténet egyik leghíresebb és legtöbb port kavaró mondatává vált.

De hogyan ülhetett le mindenki tudta nélkül interjút adni a hercegné egy ilyen mély és bensőséges téma kapcsán?

Ennek mikéntje derült ki november közepén az ITV legújabb dokumentumfilmjéből, a kétrészes The Diana Interview: Revenge of a Princess című minisorozatból.

Diana, a második legjobb választás

Diana és Károly valamikor a hetvenes évek legvégén találkozott először (Károly amúgy Diana nővérével járt akkor), a hercegen már óriási volt a nyomás, hogy mikor nősül meg. A sajtó mindenkiben potenciális feleségjelöltet látott, aki Károly oldalán felbukkant. Dianával sem volt másképp: a dokuból kiderül, 1980-ban napi tizenhatmillió eladott példányt számláltak azok a lapok, amelyek a pár szerelmi életével foglalkoztak.

Románcuk nagyon hamar formálissá vált, kihagyva az olyan lépéseket, mint amelyek egy kapcsolat A-ból B pontba való eljutásában közrejátszanak: gondoljunk a mozizásra, egy-egy romantikus vacsorára. Jennie Bond, a királyi család életével foglalkozó újságíró úgy fogalmaz, Diana és Károly totális ellentétei voltak egymásnak.

Károly Debussy zenéjét szerette, Diana a Duran Durant. Károly a nyugalmat kedvelte, Diana a nagyvárosi nyüzsgést. A herceg szerette a vadászatot, a lövészetet, a hercegné gyűlölte ezeket a dolgokat.

A kapcsolatot nehezítette még, hogy Parker Bowles évek óta jelen volt Károly életében, és a herceg szerette őt, de mivel Kamilla házasságban élt, lehetetlennek tűnt, hogy egy elvált nőt hozzon be a királyi családba. Így maradt Diana: a B terv, a második legjobb választás.

1981-es eljegyzésük után közös tévéinterjút adtak, ahol a húszéves Dianát arról faggatták, meg tud-e birkózni ekkora nyomással, ami azzal jár, hogy fiatalon bekerül az Erzsébet királynő irányította családba. Illetve a riporter arra is választ várt, szerelmesek-e egymásba. Diana azt felelte: „természetesen”, Károly pedig azt találta mondani:

Persze, jelentsen a szerelem bármit is.

Jegyben jártak, mikor Károly egy ausztráliai útra ment három hétre – persze a sajtó és a tévé lesben állt a reptéren, hogy videóra vehessék Diana búcsúzkodását. A jövendőbeli hercegné könnyes szemmel indította útra vőlegényét, Andrew Morton író, aki Dianáról egy életrajzi könyvet is jegyez, elárulta, nem a búcsúzás miatt érzékenyült el Diana, hanem amiatt, hogy a váróban Károly telefonon beszélgetett Kamillával.

Penny Thornton, Diana egyik barátnője ennél meghökkentőbb dolgokat is állít a dokumentumfilmben: a királyi esküvő előtti estén Károly azzal állt oda Diana elé, hogy nem szereti őt. Ennek ellenére összeházasodtak – Diana talán azzal a reménnyel, hogy elfeledtetheti Károllyal Kamillát. Nagyon hamar két fiuk is született: Vilmos és Harry.

Ken Lennoy fotográfus, aki számos pillanatot megörökített a királyi család életéből, érdekes történetet osztott meg abból az időszakból, mikor Harryt először hozták ki a Szent Mária kórház elé.

Miután bemutatták Harryt a sajtónak a kórház előtt állva, a Daily Mail egyik fotósa odajött hozzám, hogy »Ugye tudod, hogy a herceg mindjárt itt hagyja Dianát, hogy mehessen pólózni?«. Mondtam, hogy ez kizárt, fogadtunk is 50 fontban. Egy órával később Károly elment pólózni a kabrióját vezetve.

Médiaháború Diana és Károly között

A ’90-es évek elejére kijutott a botrányokból Diana és Károly házasságában: utóbbi titokban viszonyt folytatott Kamillával, így a hercegné úgy érezte, neki is megengedett a félrelépés, ezért James Hewitt-tal, korábbi lovaglóedzőjével volt titkos románca. Egy közös telefonbeszélgetésük a sajtó birtokába is került, mikor Hewitt szexuális megjegyzéseket tett Dianának, amit nehezen lehetett félreérteni. E mellett a hercegné igen nyíltan beszélt a királyi család tagjairól, ami azért is volt komoly gond, mert nem a férjének mondta ezeket, hanem egy tök idegen férfinek, akinek semmi köze nem volt a famíliához.

Ezt követte az úgynevezett Kamilla-gate, mely ismét egy hangfelvétel miatt robbant ki: Károly és szeretője igencsak pikáns telefonbeszélgetése jutott el a sajtóhoz, ahol a herceg olyanokat mondott, hogy szeretne Kamilla tamponja lenni. Úgy festett, Károly hírnevének lőttek, de a palota gyorsan kiadott egy közleményt, miszerint

a párnak esze ágában sincs elválni.

1994-ben Károlyról tévéfilmet forgatott az ITV (ennek a dokumentumfilmnek is a készítője), a herceg ebben mesélt arról, hogy sohasem volt hűtlen a feleségéhez házasságuk alatt, csakis akkor, mikor már tisztán látszódott, hogy a kapcsolatnak visszafordíthatatlanul vége lett. Óriási botrányt okozott a kijelentés, Diana pedig úgy érezte, eljött az idő, hogy saját szemszögéből is elmesélje a történetet.

A műsor után mindenki a hercegnével akart interjúzni, a BBC nem túl ismert riportere, Martin Bashir is. 1995. november 5-én egy stábbal meg is érkezett Diana rezidenciájához, ahol ekkorra már egy lélek sem volt a hercegné kivételével.

Egy médiatörténeti pillanat

– Helló, Kapitány! – Helló, fiúk! Gyertek csak be, szólítsatok Dianának!

Ezzel a két mondattal indult a 20. század egyik legfontosabb tévéinterjújának felvétele, mikor Diana hercegné ajtót nyitott a Bashir vezette BBC-stábnak. A ház, ahol a hercegné és fiai laktak, késő este már üres volt: sem a személyzet, sem a gyerekek nem lábatlankodtak, csak Diana és a tévéstáb volt bent. A hercegné erős sminkben ült le beszélgetni, szemeit kihúzta ceruzával, megjelenése gyakorlatilag tökéletes volt. Az operatőrök úgy emlékeztek vissza, Diana egy másodpercig nem kételkedett kamera előtti kompatibilitásában, tudta, hogy mit hogyan és milyen nonverbális eszközökkel szeretne elmesélni – természetesen a megfelelő külsővel.

Az interjú felvétele közeben Bashir megkérdezte a hercegnét, igaz-e a pletyka, hogy hűtlen volt férjéhez, és viszonyt folytatott James Hewitt-tal. Ekkor Diana leállította a felvételt a stábtagok elmondása szerint, ugyanis szeretett volna megfelelő választ adni a kérdésre.

Igen, imádtam őt. Szerelmes voltam belé.

Két és fél órán keresztül tartott az interjú, a végén pezsgőt bontottak, a megvágott anyagot később közel huszonhárom millió ember láthatta világszerte. Bashirnak volt igazi oka örömre, mert a beszélgetés úgy jöhetett létre, hogy bizonyos értelemben átejtette a hercegnét. Az új ITV-s dokumentumfilmben megszólal Matt Wiessler, a BBC volt grafikusa is, aki Bashir kezei alatt dolgozott az interjú idején. Ő készített hamis bankszámlakivonatokat, amelyeket Bashir elvitt Diana öccséhez. Az állt a hamis papírokon: a királyi család tagjai különböző sztorikat adnak el a sajtónak, főként Dianát bemocskolva. Miután kellően a bizalmukba férkőzött a riporter, tető alá hozta az interjút. Wiessler kvázi bűnbocsánatként mesélte most ezt el a dokumentumfilmben, ugyanis huszonöt évvel ezelőtt felettese megtiltotta, hogy erről bárkinek is beszéljen.

Az interjúnak több erős pillanata is volt, az egyik ilyen, mikor a hercegné elmeséli, hogy a megromlott házasságuk miatt bulimiája lett, sőt, saját magának is fizikai fájdalmakat okozott. Kitért még arra, hogy a királyi család nem nézi a ténykedését jó szemmel.

Máshogy csinálok mindent, nem egy szabálykönyv szerint. Engem a szívem vezet, nem az eszem, ez sok gondot okozott a munkámban, meg tudom érteni. De valakinek ki kell mennie azokhoz az emberekhez és szeretnie kell őket. A család valamifajta fenyegetést lát bennem. Pedig azért vagyok itt, hogy jót tegyek, nem vagyok egy romboló személy. A történelem során minden erős nőnek megvolt a maga útja: ez az erő miatt van, ami zavart és félelmet okoz másokban.

Tehát a dolog úgy fest ennyi év távlatából:

Bashir kijátszotta Dianát és családját, hogy a bizalmába férkőzhessen egy olyan interjúért, amiről azt gondolta, sikert és hírnevet jelent majd neki (tényleg híres és elismert riporter lett belőle ezt követően).

Diana mindenki elől titkolta az interjút, különféle indokokkal küldte haza a kezei alatt dolgozó személyzetet, olyan dolgokról beszélt, amiről a protokoll szerint nem lett volna szabad (csak 1996-ban váltak el hivatalosan).

Ennyi év távlatából ezek már lényegtelenek, a hangsúly továbbra is azon van, amiket a hercegné elmondott az beszélgetés során: hogy a házasságuk zsákutca volt, mindketten hűtlenné váltak, és a királyi családba való bekerülése túlzottan nagy nyomást helyezett a vállára. A hírhedt Panorama-interjú nem attól médiatörténeti pillanat, mert magyarázatot ad arra, mitől romlott meg két híres ember házassága. Sokkal inkább

bizonyítékul szolgál, hogy a hagyományos családmodell épp úgy sikertelen tud lenni, mint bármely másik, ha két össze nem illő ember találkozik. Ezt pedig végső soron mindenki megsínyli.

Ha valaki elolvasná az interjú leiratát, itt találja.

Kiemelt kép: Matthew Polak/Sygma via Getty Images