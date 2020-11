Várkonyi Andrea: Meg voltam győződve arról, hogy 46 évesnek lenni, maga lesz a világvége

Most már közelebb van az 50-hez.

Várkonyi Andrea november 11-én ünnepelte a születésnapját, a közösségi oldalán azonban csak most emlékezett meg róla. Egy fotót is posztolt a tortája mellől és elmondta, hogy hogyan érzi most magát.

Kb. 10 évvel ezelőtt meg voltam győződve arról, hogy 46 évesnek lenni, maga lesz a világvége. 😄 Nos, szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki még bőven 40 alatt van, hogy ez egyáltalán nem rettenet! 🤗 46 évesnek is jó lenni, ezt tegnap óta tudom! 😊🎂És köszönöm a hihetetlenül sok szülinapi köszöntést!!🥰 #46 #vanelet40utanis #11.11

– biztatott mindenkit Várkonyi Andrea.

Kiemelt kép: Instagram/@varkonyiandrea_va