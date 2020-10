Amikor arra érsz haza, hogy Harry Styles a szobádban járt és megetette a halaidat

Történt, hogy Harry Styles (a One Direction korábbi tagja) lerobbant az autójával a napokban (arról nem szól a fáma, hogy mindez merrefelé történt), és pont egy rajongója háza előtt állt le a kocsi. Kijött a ház ura, a rajongó lány apja, és megengedte az énekesnek, hogy addig náluk várakozzon, míg nem jönnek a szervizből.

Csakhogy Styles rajongója, az ott élő Theadora pont nem volt otthon, így annak apja szórakoztatta az énekest a várakozásban – írja az Entertainment Tonight.

Az énekes persze egyedül is feltalálja magát:

ivott egy teát, megetette a lány halait, és otthagyta ajándékba neki egyik albumát is néhány kedves sorral.

IG || “Just came home and found out who was house sitting… 😶” (©️theadoraaaaaaaa) pic.twitter.com/Et14ddcU5r

— Harry Styles Updates (@OfficialWithHES) October 28, 2020