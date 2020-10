Liptai Claudia férje is koronavírusos lett, de őt mentővel vitték az intenzívre

Instagramon számolt be, hogyan élték meg az elmúlt hónapot.

Liptai Claudia szeptember végén árulta el, hogy pozitív lett a koronavírustesztje és ő is túlesett a betegségen. Most úgy döntött, Instagram-oldalán számolt be az egész kálváriáról, amit családjával átéltek. Mivel egy háztartásban élnek, képtelenség volt Liptainak elszigetelnie magát, így a férje is megfertőződött. Nála már sokkal súlyosabb tünetek jelentkeztek, annyira, hogy kórházba kellett szállítani. Liptai Instagram-bejegyzését nem tudjuk megosztani, de IDE kattintva elolvashatja a teljes beszámolót.

Kiemelt kép: RTL Klub/Álarcos énekes