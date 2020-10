Négy kiváló app tanuláshoz az App Gallery kínálatában (x)

A Huawei mobilos alkalmazásboltjában minden élethelyzetre számos kiváló appot találhatunk, ahogy a kínálat minden más szoftvergyűjteménynél gyorsabban bővül. Most tanuláshoz, önfejlesztéshez szedtünk össze négy ötletes megoldást.

A Huawei saját szoftveres ökoszisztémája ugyan még csak alig múlt egy éves, ám a Huawei Mobile Services (HMS) máris a világ harmadik legelterjedtebb app-rendszere, jelenleg több mint 170 országban van jelen, havi több mint 700 millió aktív felhasználóval rendelkezik, az alkalmazásokat 1,6 milliónál is több fejlesztő készíti. A HMS-be bekerülő, folyamatosan frissülő szoftverkínálatot a mobilokról az AppGallery használatával lehet elérni: az alkalmazás-áruház biztonságos, jól kereshető, rendszerezett formában tartalmazza a Huawei eszközökre elérhető appokat. Nem csoda, hogy világszerte már minden negyedik Huawei eszközön a HMS környezetét találjuk, de Magyarországon is már félmilliónál többen használják az AppGalleryt, amely fél év alatt több mint 15 százalékos növekedést jelent.

Appokból már most is van bőven, és napról-napra tovább nő a jelenleg 60 ezret is meghaladó kínálat. A legnépszerűbb nemzetközi és magyar alkalmazásokat egyaránt megtalálhatjuk, így mindegy, hogy valamilyen helyi igényre keresünk megoldást például egy menetrend vagy moziműsor segítségével, vagy valamilyen világméretű közösségi szolgáltatást, képmegosztót, segédprogramot használnánk, ezeket mind megtaláljuk az AppGalleryben.

Fordíts, szerkessz, alkoss!

Nyelvtanuláshoz, idegen nyelvű forrásszövegek átalakításához, de akár egy-egy szót felkutató gyorssegélyként is kiváló a Fordító Translator App, amely már több mint 100 nyelvet ismer. Nem csak a bemásolt szöveget tudja az eredetihez a lehető legjobban igazodva összefüggően lefordítani, de akár fel is olvassa a szöveget a kiejtés gyakorlásához. Képes OCR technológiával képeken található szövegeket is fordítani, így akár egy könyv oldalát, vagy egy plakátot befotózva is könnyen használható.

A Microsoft Office PC-ken mindenki számára jól ismert, de manapság már útközben sem kell nélkülöznünk a Word, Excel és PowerPoint szolgáltatásait. Innentől nem lehet kifogás, hogy „nem vagyok gépnél, majd ha beérek, megcsinálom” – a mobilra optimalizált Office csomag segítségével teljes értékű dokumentumokat, táblázatokat és bemutatókat is készíthetünk. Nem akarunk tippeket adni, de ha például egy távoktatós órán nem élőben kell dolgozni, hanem PowerPointban kell összeállítani egy dia-sorozatot, akár az ágyból sem kell felkelni, hogy egy ötöst érő beadvány készüljön…

A következő app leginkább tanároknak, témavezetőknek lehet érdekes: a Kahoot ugyanis egy könnyen kezelhető és élvezetes kvíz-app, amellyel a csatlakozók számára kérdéseket tehetünk fel, ők pedig könnyen és gyorsan megválaszolhatják ezeket. Az egymás utáni kérdések között pedig folyamatosan látható a legjobb válaszadók rangsora, így a nyomasztó és csak egy-egy tanulót érintő felelés helyett interaktív és játékos formában kérdezhető ki a résztvevők tudása.

Manapság szerencsére egy rajzóra nem feltétlenül annyit jelent, hogy mindenki fogjon egy adag zsírkrétát és rajzoljon egy almát. A modern világ multimédiás környezetére is érdemes felkészíteni a diákokat, ehhez pedig kiváló segítséget ad a Pics Art, amely egyrészt a telefonnal készített képekből tud látványos effektekkel művészi hatású alkotást készíteni, másrészt kollázsokat is összeállíthatunk egy tematikus képsorozatból. Egy ilyen app segítségével végre a rajzórák is 2020-ba költözhetnek.

Ha elsőre nem találod, akkor is meglesz!

Az AppGallery önmagában is egy nagyon könnyen kezelhető, okosan csoportosított felületet ad ahhoz, hogy gyorsan és kényelmesen megtaláljuk a minket érdeklő appokat, de ha mégis elvesznénk a hihetetlen sebességgel bővülő kínálatban, a Huawei egy olyan eszközt is kínál, amellyel pillanatok alatt rátalálhatunk a minket érdeklő alkalmazásokra. A Petal Search multifunkciós kereső a Google keresősávjához hasonlóan kitűzhető a telefon főképernyőjére, és ezt használhatjuk egyfajta “parancsnoki központként”. Ha itt írjuk be az általunk keresett alkalmazás nevét, pillanatok alatt megkeresi nekünk az AppGallery kínálatában – de ha esetleg oda még nem került fel, megtalálja más forrásból, hogy minden rég megszokott app meglegyen az új mobilunkon is. A találatok mellett megjelenő gombbal akár azonnal telepíthetjük is az alkalmazásokat. Emellett a multifunkciós eszköz internetes keresésre is alkalmas, tehát a mobil “benépesítése” után is érdemes megtartani.

A fentiekből is látható, hogy a Huawei mobilokra olyan alkalmazás-környezet érhető el, amely az élet minden területére megannyi megoldást kínál a játéktól a kommunikációig, a közlekedéstől az informálódásig és így tovább. A mindennél kényelmesebb keresővel pedig csupán pillanatok kérdése az, hogy a telefonunkat olyan társsá alakítsuk, amely a számunkra legfontosabb összes funkciót ellátja.