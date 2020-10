Katy Perry Jane Fonda videójában a tejét feji és szavazásra buzdít

Rajta kívül pedig egy csomó más celeb is hasonlóan tesz. Mármint szavazásra buzdít, nem tejet fej.

Hamarosan elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban, emiatt egyre többen próbálnak egyre többeket rávenni már csak arra is, hogy menjenek el szavazni. Így tesz most Jane Fonda is egy abban a videóban, amit telepakoltak hírességekkel és testedzős szóviccekkel, amikkel szavazásra buzdítanak. Szerepel benne Vanessa Hudgens, Amy Schumer, Shaquille O’Neal, Ashley Benson, Kerry Washington, Ken Jeong, Orlando Bloom és Katy Perry is, aki a kamerának háttal ül, miközben tejpumpával feji az anyatejét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon KATY PERRY (@katyperry) által megosztott bejegyzés, Okt 5., 2020, időpont: 9:31 (PDT időzóna szerint)

Perry a fenti poszt mellett megjegyzi, hogy az anyatej lefejése legalább annyira kemény dolog, mint bármelyik sportgyakorlat, márpedig ő most ezt gyakorolja, másokat pedig arra kér, hogy gyakorolják a szavazásra való jogukat.

Kiemelt kép: YouTube